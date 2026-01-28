Levantan toma ex trabajadores de Salud

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los cinco ex trabajadores de la Secretaría de Salud, que denunciaron haber sido despedidos injustificadamente, levantaron la toma de las instalaciones de la Coordinación Médica Local de Huatabampo.

Aclararon que la lucha por la reinstalación en sus puestos continuará por otras vías y, como parte de ello, entregaron un oficio al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, durante su reciente visita al municipio.

Señalaron que decidieron retirarse de dichas instalaciones, luego de que recibieron "presiones y acciones intimidatorias" el pasado fin de semana.

"Duramos una semana en la toma, fue una acción muy difícil y desgastante, pero vamos a insistir en nuestra demanda por otros caminos. Esperemos que el Gobierno del Estado nos apoye", dijeron.

Los ex trabajadores, que estaban adscritos al Área de Vectores, reiteraron que no hubo la debida formalidad en el despido laboral.

"Además, fue una medida injustificada, porque todos estábamos trabajando muy bien, sin dar motivo a que tomaran a esa disposición", aseguraron.

Los inconformes señalaron que la notificación que recibieron fue que sus contratos habían concluido y no serían renovados, a pesar de que, según los propios documentos contractuales, todavía se encontraban vigentes.

"Creemos que el despido por parte de las autoridades fue, más bien, para dar ingreso a familiares y amigos en distintas áreas", agregaron.