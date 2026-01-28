  • 24° C
Levantan toma ex trabajadores de Salud

Sin embargo, advirtieron que insistirán en la reinstalación en sus puestos de trabajo

Ene. 28, 2026
Los cinco ex trabajadores de la Secretaría de Salud, que denunciaron haber sido despedidos injustificadamente, levantaron la toma de las instalaciones de la Coordinación Médica Local de Huatabampo.

Aclararon que la lucha por la reinstalación en sus puestos continuará por otras vías y, como parte de ello, entregaron un oficio al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, durante su reciente visita al municipio.

Señalaron que decidieron retirarse de dichas instalaciones, luego de que recibieron "presiones y acciones intimidatorias" el pasado fin de semana.

"Duramos una semana en la toma, fue una acción muy difícil y desgastante, pero vamos a insistir en nuestra demanda por otros caminos. Esperemos que el Gobierno del Estado nos apoye", dijeron.

Los ex trabajadores, que estaban adscritos al Área de Vectores, reiteraron que no hubo la debida formalidad en el despido laboral.

"Además, fue una medida injustificada, porque todos estábamos trabajando muy bien, sin dar motivo a que tomaran a esa disposición", aseguraron.

 Los inconformes señalaron que la notificación que recibieron fue que sus contratos habían concluido y no serían renovados, a pesar de que, según los propios documentos contractuales, todavía se encontraban vigentes. 

"Creemos que el despido por parte de las autoridades fue, más bien, para dar ingreso a familiares y amigos en distintas áreas", agregaron.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

