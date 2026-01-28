  • 24° C
Sonora

Pescadores del sur de Sonora renuevan esperanzas

Autoridades de Conapesca y Gobierno del Estado atienden problemática y asumen compromisos

Ene. 28, 2026
Pescadores ribereños del sur de Sonora esperan mejorar su situación, tras la reunión que sostuvieron con el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Rigoberto Salgado Vázquez.

Rigoberto Gastélum Gutiérrez, representante del Frente Unión Pesquero, calificó como muy productivo el diálogo con las autoridades, en Huatabampo, donde "constataron directamente el impacto que tienen las granjas camaroneras sobre la pesca ribereña".

Informó que, como parte de la agenda, se llevó a cabo un recorrido por el estero de El Riito y la toma directa de agua de allí, tras lo cual Salgado Vázquez se comprometió a iniciar mesas de trabajo con los principales representantes del sector acuícola.

"El comisionado de Conapesca nos dijo que buscará acuerdos que permitan una convivencia equilibrada entre las granjas camaroneras y los pescadores, así como revisar la operación de los barcos sardineros y de arrastre, problemas que por varios años nos han afectado", agregó.

Asimismo, Gastélum Gutiérrez mencionó que Durazo Montaño fue enfático al señalar que, aunque existen limitaciones presupuestales, su Gobierno priorizará las obras y apoyos más urgentes para el sector. 

"Por ejemplo, se comprometió a entregar 300 motores para pescadores ribereños, cuyos lineamientos de acceso serán dados a conocer próximamente, así como la eliminación de los cobros en el Registro Público de la Propiedad para la inscripción de actas constitutivas de cooperativas pesqueras, lo que representará un alivio económico para decenas de organizaciones", resaltó.

"En materia de infraestructura, el gobernador nos dijo que se dará prioridad a la terminación de la carretera costera, a la que restan aproximadamente 20 kilómetros para llegar hasta Las Bocas, compromiso que aseguró que se cumplirá antes de que concluya su administración", añadió. 

Dijo también que Durazo adelantó que en una etapa posterior se buscará avanzar en el tramo hacia Agiabampo y se analizará la construcción de un puente en Yavaros para mejorar la circulación del agua en la bahía.

FRASE

"Nos alienta mucho la visita de las autoridades federales y estatales y que nos hayan escuchado": Rigoberto Gastélum

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

