Clima en Sonora hoy, 28 de enero: Dos frentes fríos azotarán al estado en los próximos días

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en el análisis de información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, emitió el pronóstico del clima para en Sonora para este miércoles 28 de enero.

Para este día, la presencia de la corriente en chorro subtropical favorecerá la formación de nublados altos y débiles, sin probabilidad de precipitaciones en el estado. El ambiente se mantendrá de muy frío a frío en municipios del norte y la sierra, donde se esperan temperaturas mínimas entre los -5 y 0 grados centígrados. En el noroeste, centro y sur del estado, los valores mínimos oscilarán entre los 6 y 13 grados.

Durante el resto de la semana, las temperaturas máximas se mantendrán templadas, con registros que rondarán entre los 20 y 28 grados centígrados en gran parte del territorio sonorense.

Protección Civil informó que para el viernes 30 de enero se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país, lo que generará rachas de viento fuerte en el norte y noroeste de Sonora, además de un reforzamiento en el descenso de temperaturas. Este sistema presenta una probabilidad de lluvias muy baja o nula.

Asimismo, se anticipa la llegada de un nuevo sistema invernal durante los días 6 y 7 de febrero, el cual podría provocar lluvias ligeras, rachas de viento y un nuevo descenso en las temperaturas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la temperatura mínima fue de 9 °C, con humedad relativa del 70%. Se espera una máxima de 26 °C, vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h y cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón registró una mínima de 10 °C y humedad del 80%. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, con vientos similares y cielo parcialmente nublado.

En Nogales, el termómetro marcó 4 °C por la mañana, con máxima prevista de 21 °C, cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

San Luis Río Colorado amaneció con 6 °C, con una máxima esperada de 24 °C y cielo parcialmente nublado.

En Navojoa, la mínima fue de 10 °C, con máxima de 27 °C, cielos mayormente despejados y condiciones secas.

Agua Prieta presentó una de las temperaturas más bajas, con -2 °C al amanecer y una máxima de 17 °C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Finalmente, en Guaymas, la mínima fue de 14 °C, con una máxima estimada de 25 °C y rachas de viento que podrían alcanzar los 55 km/h, sin probabilidad de precipitación.