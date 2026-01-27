Staus avanza en acuerdo con Unison

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), presentó algunos de los avances que se han obtenido hasta el momento a través de las reuniones que han mantenido con autoridades de la Unison, en las cuales destacan la prestación de servicios médicos, plazas vacantes y contrataciones temporales.

Los avances presentados corresponden a los análisis de las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente y al Convenio de Revisión Salarial 2024, así como al Convenio de Revisión Contractual 2025 que corresponde a la actual revisión salarial 2026.

En materia de salud que se brinda por medio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) se acordó realizar al menos una reunión mensual con la dirección de la dependencia, gestionar de manera efectiva la entrega de servicios y medicamentos al personal académico que presente algún problema con los servicios de salud que está obligado a otorgar y que esa gestión se realice en coordinación con la Secretaría de Previsión Social del Staus.

Sobre el tema de las vacantes se planteó que se acuerde de manera bilateral la continuidad del Programa Temporal de Ocupación de Plazas Académicas Vacantes, para efecto de concluir con los departamentos que no llevaron a cabo el programa en su totalidad.

Respecto a la contratación temporal, se indica que la Universidad cumpla con su compromiso de no tomar en cuenta una puntuación mínima de evaluación para la autorización de prórrogas para el semestre 2026-2, en lo que se concluye con el análisis y propuesta de modificación del instrumento de evaluación y se defina lo conducente.

Para esto se solicita realizar un estudio piloto por la subcomisión encargada de modificar el instrumento de evaluación al desempeño docente, y una vez que este sea aprobado por el órgano colegiado competente, su aplicación deberá ser a más tardar el semestre 2027-1.