Sonora

INE tendrá reglamento de transparencia

Esto es para regular el acceso a la información y ponerla al alcance de todos los interesados

Ene. 27, 2026
INE tendrá reglamento de transparencia

Para garantizar transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el Instituto Nacional Electoral (INE) expedirá un reglamento como autoridad garante para fortalecer la operatividad del sistema institucional de transparencia, el cual contendrá de una manera más clara los procesos para atención a consultas, procesos de entrega y reportes entre otros.

Aunque el año electoral inicia en septiembre de este año, el INE ha destacado que previo a las fechas oficiales también se deben preparar para entrar en acción ante cualquier eventualidad y esta medida va encaminada para que en las próximas elecciones se cuente con mayor certeza de que se estará llevando un proceso más transparente con información al alcance todos.

La aprobación de este reglamento fortalecerá la operatividad del sistema institucional de transparencia, precisa la integración y atribuciones de los órganos competentes, regula los procedimientos y recursos de revisión, además de establecer disposiciones sobre notificaciones, interoperabilidad, plazos y medidas de cumplimiento, en armonía con lo dispuesto en la ley.

El primer paso para avanzar en este tema será establecer el ámbito de competencia del consejo general en su carácter de autoridad garante, así como de la comisión de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y de las áreas del instituto auxiliares para el desempeño de sus atribuciones.

Además, se definirán los mecanismos y procedimientos para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales conforme a los principios y bases establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley general de transparencia y acceso a la información pública y la Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

