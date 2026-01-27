  • 24° C
Sonora

Sigue la búsqueda de joven Comca`ac

El recurso se ha vuelto escaso para continuar y piden donativos

Ene. 27, 2026
JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ PÉREZEDAD: 21 añosDESAPARECIDO: 13 de agosto de 2024ZONA: Poblado Miguel Alemán

Sin avances en el proceso de búsqueda del joven Juan Enrique Martínez Pérez, quien inspiró a la formación del colectivo de Madres Buscadoras Comca`ac, quienes han estado acudiendo a distintos puntos para descartar evidencias, informó Thelma Guadalupe Pérez, vocera del colectivo.

La búsqueda continuará durante todo el año si es necesario; sin embargo, actualmente el recurso para poder llevar a cabo sus labores en la localización del joven, empiezan a ser escasos, poniendo sobre la mesa un tema que cada vez se ha vuelto más preocupante para la familia de Juan Enrique que son quienes, en su mayoría, integran este grupo.

Como un llamado urgente, el colectivo está buscando poder llegar a más personas que compartan su información para lograr nuestros objetivos de localizar a sus seres queridos, y para esto también están solicitando donativos para solventar los gastos esenciales como gasolina y herramientas.

"Estamos requiriendo donativos para poder realizar nuestras búsquedas, un granito de arena hace la diferencia, y nos pueden apoyar con lo que está dentro de sus posibilidades", expresó el colectivo Madres Buscadoras Comca'ac.

Recordaron que, si bien el objetivo de que la familia formara este grupo fue para emprender la búsqueda de Juan Enrique Martínez Pérez, actualmente se han sumado otras personas que también se encuentran en calidad de desaparecidos, resaltando que toda la información que se brinde es totalmente anónima.

Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

