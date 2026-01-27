Sigue la búsqueda de joven Comca`ac

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Sin avances en el proceso de búsqueda del joven Juan Enrique Martínez Pérez, quien inspiró a la formación del colectivo de Madres Buscadoras Comca`ac, quienes han estado acudiendo a distintos puntos para descartar evidencias, informó Thelma Guadalupe Pérez, vocera del colectivo.

La búsqueda continuará durante todo el año si es necesario; sin embargo, actualmente el recurso para poder llevar a cabo sus labores en la localización del joven, empiezan a ser escasos, poniendo sobre la mesa un tema que cada vez se ha vuelto más preocupante para la familia de Juan Enrique que son quienes, en su mayoría, integran este grupo.

Como un llamado urgente, el colectivo está buscando poder llegar a más personas que compartan su información para lograr nuestros objetivos de localizar a sus seres queridos, y para esto también están solicitando donativos para solventar los gastos esenciales como gasolina y herramientas.

"Estamos requiriendo donativos para poder realizar nuestras búsquedas, un granito de arena hace la diferencia, y nos pueden apoyar con lo que está dentro de sus posibilidades", expresó el colectivo Madres Buscadoras Comca'ac.

Recordaron que, si bien el objetivo de que la familia formara este grupo fue para emprender la búsqueda de Juan Enrique Martínez Pérez, actualmente se han sumado otras personas que también se encuentran en calidad de desaparecidos, resaltando que toda la información que se brinde es totalmente anónima.