Buscan blindar decisiones sindicales

Grupos sindicales de Sonora buscan el apoyo del Congreso del Estado, para crear un blindaje para proteger la toma de decisiones de trabajadores, cuando se trata de temas internos, por lo cual este martes se llevó a cabo una reunión para el trabajo de socializar la propuesta, explicó el diputado Óscar Ortíz Arbayo.

El también presidente de la comisión de asuntos del trabajo, detalló que se pretende armonizar la ley estatal con la ley federal para evitar la injerencia de trabajadores de gobierno al servicio del Estado, en asuntos sindicales como la elección de directivas o toma de decisiones de los sindicatos.

Para garantizar esto, dijo que se le agrega a la ley dos artículos, de tal manera que haya sanciones para que los servidores públicos que de alguna manera intervengan o dispongan de recursos públicos para tener injerencia en los sindicatos o en las decisiones que se tomen al interior de los sindicatos.

"Entonces, se está considerando que es un tema delicado que ya está legislado a nivel federal y que lo que buscamos, es tenerlo aquí de manera estatal. En este diálogo que tuvimos con dirigentes sindicales, se expresaron sin hablar en lo particular, pero sí en lo general, respecto a que han, en determinado momento padecido intervenciones o intentos de intervenir en los procesos democráticos que se realizan al interior de los sindicatos", dijo Ortíz Arbayo.

El legislador mencionó que el jueves 29 de enero se está convocando a la Comisión de asuntos del trabajo para dictaminarla con el fin de tomar el acuerdo necesario y de ser posible ese mismo día subirla al pleno de la cámara de diputados.