Equipan área de hemodiálisis

Autoridades del Issste en Sonora inauguraron ayer una nueva área de hemodiálisis en la Clínica de Navojoa, equipada con cuatro máquinas, tres de ellas consideradas entre las más modernas a nivel nacional y una de tipo convencional.

Con ello, se pone fin a más de tres años sin este servicio en la Región del Mayo, destacaron la subdelegada del Instituto en la Entidad, Teresa Maldonado Covarrubias; el subdelegado administrativo, Enrique Gerardo Garzón Valenzuela; el director de la clínica local, Luis Alberto Mata Martínez; así como el dirigente de la Coalición de Jubilados y Pensionados, Francisco Javier López García, quien encabezó la lucha y gestiones.

Las autoridades médicas, tras realizar el corte de listón de la nueva sala, resaltaron que actualmente en Sonora sólo Hermosillo y Navojoa cuentan con servicio de hemodiálisis dentro de la Institución.

López García dijo que este avance representa una victoria significativa para los derechohabientes, aunque subrayó que todavía existen retos importantes por atender.

“Ahora hay que seguir trabajando para que el servicio sea adecuado y se lleve a cabo en tiempo y forma. Nos sentimos satisfechos por este logro, pero aún hay temas pendientes como la atención médica, el abasto de medicamentos y el traslado de pacientes en ambulancias”, indicó.

Mencionó que el trabajo no ha sido únicamente de la Coalición, sino también de la Sección 28 del SNTE, lo que ha fortalecido la unidad y permitido obtener mayores resultados en beneficio de los pacientes.

Recordó que pacientes de Navojoa tenían que ser trasladados hasta Los Mochis, lo que provocó que algunos abandonaran el tratamiento debido a las largas distancias y tiempos de traslado.

“En esos momentos, cerca de diez pacientes requerían el servicio y actualmente son dos los que lo necesitan de manera inmediata, aunque se espera que el número aumente conforme se consolide el área”, dijo.

Finalmente, López García pidió a las autoridades federales, legisladores y funcionarios que no descuiden los proyectos futuros del Issste, especialmente el del nuevo hospital en Hermosillo, porque el año próximo podrían repetirse las mismas carencias y problemas que hoy se intentan resolver