Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 28 de enero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A pesar de un incremento respecto al año pasado, los niveles de almacenamiento de las principales presas de la cuenca del Río Yaqui continúan muy por debajo de lo necesario para garantizar el abasto de agua en Sonora durante los próximos meses.

Así lo revela el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al miércoles 28 de enero, el cual advierte un escenario complejo ante la persistente sequía y la alta demanda del recurso.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el informe oficial, las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic, consideradas estratégicas para el suministro de agua agrícola, pecuario, industrial y urbano, almacenan en conjunto apenas 2 mil 060.3 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale a solo el 29.4 por ciento de su capacidad total.

Si bien esta cifra representa un aumento de 879.0 Mm³ en comparación con el mismo periodo de 2024, especialistas coinciden en que la recuperación es insuficiente frente a la falta de lluvias recientes y la presión constante sobre el sistema hidráulico.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El reporte de Conagua muestra un comportamiento desigual entre los embalses que integran la cuenca del Río Yaqui.

La presa La Angostura cuenta con un volumen almacenado de 449.7 Mm³, equivalente al 59.0 por ciento de su capacidad total. Actualmente, registra una aportación de 70.20 metros cúbicos por segundo; sin embargo, no se han reportado precipitaciones recientes en su zona de influencia.

cuenta con un volumen almacenado de 449.7 Mm³, equivalente al 59.0 por ciento de su capacidad total. Actualmente, registra una aportación de 70.20 metros cúbicos por segundo; sin embargo, no se han reportado precipitaciones recientes en su zona de influencia. La presa El Novillo , uno de los pilares del sistema hidráulico de Sonora , el almacenamiento se ubica en 947.5 Mm³, es decir, el 31.4 por ciento de su capacidad. Aunque mantiene una aportación de 112.65 metros cúbicos por segundo, no ha recibido lluvias en fechas recientes.

, uno de los pilares del sistema hidráulico de , el almacenamiento se ubica en 947.5 Mm³, es decir, el 31.4 por ciento de su capacidad. Aunque mantiene una aportación de 112.65 metros cúbicos por segundo, no ha recibido lluvias en fechas recientes. La presa El Oviáchic alcanza apenas un almacenamiento de 663.2 Mm³, equivalente al 20.6 por ciento de su capacidad total. Este embalse no reporta aportaciones ni precipitaciones, un panorama que agrava el riesgo para el próximo ciclo agrícola y para el suministro de agua en el sur del estado.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui presenta una aportación total de apenas 182.85 metros cúbicos por segundo, un nivel que especialistas consideran insuficiente para cubrir la demanda actual y garantizar reservas a mediano plazo.

Ante este escenario, no se descarta la implementación de medidas de ajuste y uso racional del agua si las condiciones de sequía persisten en la región.