Sonora

Comerciantes del Mercado se ajustan ante cuesta de enero

Algunos reducen el gasto de operación y otros modifican horario de atención para hacer frente a la crisis económica

Ene. 28, 2026
Comerciantes del Mercado se ajustan ante cuesta de enero

Para lograr hacer frente a la cuesta de enero, comerciantes del Mercado Municipal optaron por reducir el gasto operativo, disminuir el personal que se tenía al cierre de año y en algunos casos, modificar los horarios de atención, esto para evitar un impacto económico considerable.

Durante los meses de mayor actividad, como noviembre y diciembre, los comerciantes suelen contratar trabajadores eventuales para atender la alta demanda; sin embargo, al llegar enero, muchos optan por reducir su plantilla, como consecuencia de la reducción en las ventas de hasta un 50 por ciento.

Según el locatario del Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho", Alberto Nuño, la mayoría de los establecimientos suele contratar durante las fiestas decembrinas personal eventual para atender la alta demanda, considerando que en enero la utilidad se llega a reducir a la mitad.

"Es imposible mantener el personal que contratamos en diciembre, a ellos se les explica que solo es por la alta demanda que se presenta. Ya en enero es difícil sostener sus salarios porque no hay tantos ingresos", describió.

No obstante, otros comerciantes al interior del Mercado explicaron que la cuesta de enero pega fuerte, por lo que se ven en la necesidad de modificar sus horarios de trabajo, algunos abriendo más tarde de lo habitual y otros cerrando más temprano.

No obstante, para incentivar el interés de los clientes, señalaron que algunos comerciantes llegan a aplicar descuentos de hasta un 30 por ciento, con lo que se pueden equilibrar las ventas, sin embargo, no en todos los casos funciona.

"Ahorita es temporada baja, las ventas son escasas y eso implica tener que ahorrar para resentir la cuesta, que a veces se extiende hasta marzo", abundaron.

Pese a la crisis económica, los comerciantes se mostraron optimistas y confiados en que las ventas repunten, principalmente al acercarse el 14 de febrero.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
