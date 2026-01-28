  • 24° C
Sonora

En lancha y contra la corriente, DIF lleva apoyos a comunidades de Navojoa

Fueron entregados los programas Primeros Mil Días de Vida y Grupos Vulnerables

Ene. 28, 2026
Ni la fuerte corriente de agua del Río Mayo, que mantiene aisladas a comunidades de Navojoa, fue impedimento para que familias recibieran el beneficio de los programas Primeros Mil Días de Vida y Grupos Vulnerables, al realizar DIF Municipal la entrega a decenas de personas beneficiadas.

Sin embargo, aunque parezca asombroso, fue arriba de una lancha como personal del DIF pudo acceder a la comunidad del Tablón, en la Comisaría de Camoa, llevando apoyo directo a familias que realmente lo necesitan.

Esta comunidad llega a quedar aislada durante los meses de octubre y hasta abril, al estar dividida por el Río Mayo, en una época donde las extracciones de agua desde la presa del Mocúzari incrementan el volumen de agua y limitan el paso solo a través de una lancha.

Junto a elementos de la Policía Municipal y vecinos de las comunidades que apoyaron con el traslado de una comunidad a otra, fueron la presidenta de DIF Navojoa, Luz Argel Gaxiola; la directora de DIF, Eliana Castro y la titular del Voluntariado DIF, Tone Cevallos, quienes junto al equipo de Programas Alimentarios pudieron acceder al lugar.

Narraron que esto representa el compromiso por llegar a los lugares más apartados y poder llevar todo tipo de apoyos a familias en condición de vulnerabilidad, lo que logre contribuir a mejorar su calidad de vida.

Describieron que, gracias al respaldo de DIF Sonora, estas acciones se convierten en nutrición, bienestar y esperanza para niñas, niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y familias en situación vulnerable.

"Logramos realizar la entrega de despensas de estos programas, un trabajo conjunto para llevar el apoyo que pudo llegar directo a familias que lo necesitan", pronunciaron.

Edgar Coronado
