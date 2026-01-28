  • 24° C
Sonora

Trabajar de más cobra factura e impacta en la salud mental

Recomienda especialista de Unison Navojoa el poner límites, cuidar la salud y evitar que se convierta en estrés laboral

Ene. 28, 2026
Mientras muchos priorizan el trabajar sobre la estabilidad emocional, con algunos casos en los que las personas llegan a contar con hasta dos o más fuentes de empleo, la realidad es que esto llega a generar una sobrecarga laboral e impactar en la salud mental.

Ana Miriam Valenzuela Gómez, encargada de atención psicológica y emocional en Unison campus Navojoa, explicó que la sobrecarga laboral llega a impactar la salud mental, emocional y física, generando falta de sueño y hasta de concentración.

Una de las señales más comunes de cuando el exceso de trabajo está impactando la salud, dijo que es la disminución de rendimiento, enojo, baja concentración y hasta dolores en el cuerpo, lo que nos va a llevar a estar desmotivados.

"A cualquiera le puede pasar, hay jóvenes que estudian y trabajan, en algunos casos no duermen y el rendimiento baja, lo que puede generar accidentes. Ya hablando de situaciones más extremas, hay casos en los que llega a provocar que muchos lleguen a atentar contra su vida", describió.

Si bien, el trabajo representa autonomía personal, progreso profesional y mejor autoestima, el exceso del mismo impacta directamente al estado de salud, por lo que agregó, es muy importante definir los límites y detectar cuándo el exceso de trabajo impacta contra la salud mental o genera estrés laboral.

"El no tener un descanso afecta mucho, el sobrelimitarse, no descansar en los tiempos y formas, no comer a sus horas, impacta gravemente en nosotros. Hay ocasiones en que las consecuencias se llevan al hogar, en el que nos sentimos irritados y va a afectar la convivencia social", enfatizó.

Ante estos datos, la encargada de atención psicológica y emocional en Unison Navojoa, recomendó priorizar las necesidades y sobre todo, cuidar la salud mental, evitando consecuencias irreversibles con daños graves a la salud.

En cualquier edad, el exceso de trabajo puede impactar en la salud mental, llegando a presentarse el síndrome de burnout o desgaste profesional en algunos casos.

Edgar Coronado
