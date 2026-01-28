Trabajar de más cobra factura e impacta en la salud mental

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Mientras muchos priorizan el trabajar sobre la estabilidad emocional, con algunos casos en los que las personas llegan a contar con hasta dos o más fuentes de empleo, la realidad es que esto llega a generar una sobrecarga laboral e impactar en la salud mental.

Ana Miriam Valenzuela Gómez, encargada de atención psicológica y emocional en Unison campus Navojoa, explicó que la sobrecarga laboral llega a impactar la salud mental, emocional y física, generando falta de sueño y hasta de concentración.

Una de las señales más comunes de cuando el exceso de trabajo está impactando la salud, dijo que es la disminución de rendimiento, enojo, baja concentración y hasta dolores en el cuerpo, lo que nos va a llevar a estar desmotivados.

"A cualquiera le puede pasar, hay jóvenes que estudian y trabajan, en algunos casos no duermen y el rendimiento baja, lo que puede generar accidentes. Ya hablando de situaciones más extremas, hay casos en los que llega a provocar que muchos lleguen a atentar contra su vida", describió.

Si bien, el trabajo representa autonomía personal, progreso profesional y mejor autoestima, el exceso del mismo impacta directamente al estado de salud, por lo que agregó, es muy importante definir los límites y detectar cuándo el exceso de trabajo impacta contra la salud mental o genera estrés laboral.

"El no tener un descanso afecta mucho, el sobrelimitarse, no descansar en los tiempos y formas, no comer a sus horas, impacta gravemente en nosotros. Hay ocasiones en que las consecuencias se llevan al hogar, en el que nos sentimos irritados y va a afectar la convivencia social", enfatizó.

Ante estos datos, la encargada de atención psicológica y emocional en Unison Navojoa, recomendó priorizar las necesidades y sobre todo, cuidar la salud mental, evitando consecuencias irreversibles con daños graves a la salud.

En cualquier edad, el exceso de trabajo puede impactar en la salud mental, llegando a presentarse el síndrome de burnout o desgaste profesional en algunos casos.