Sigue investigación de caso Waldo´s

El caso de la tienda Waldo´s continuará en etapa de investigación complementaria por un periodo de seis meses, la cual fue solicitada por el Ministerio Público, y aún no se llega a la etapa donde se trata el tema de la relación de daños, informó el Ricardo Ballesteros López, asesor jurídico de cuatro víctimas.

El abogado recordó que el pasado 26 de enero fue la última vez que hubo audiencia, donde se tuvo como resultado vincular a proceso a siete personas y dos no, destacando que consideran que es correcto que no la hayan vinculado a proceso a una porque, aunque era exfuncionario del gobierno del Estado, los tiempos en los que él laboró no tenían nada que ver con el asunto.

Destacó que en caso de la otra persona que tampoco vincularon a proceso y que es debido a que aparentemente prescribió el delito él, tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) como él, de acuerdo que lo observó en la audiencia continuarán analizando esa situación. "El que a dos personas no se les haya vinculado a proceso, no significa que ya están libres del todo. El Ministerio Público tiene facultades para seguirlas investigando", aclaró Ballesteros López.

En este mismo sentido dijo que sigue una etapa de investigación complementaria que la solicitó el Ministerio Público. "Todos estuvimos de acuerdo, el juzgador decretó esos seis meses de investigación complementaria, y bueno, en esa investigación complementaria veremos la cuestión de reparación del daño".

También mencionó que posteriormente viene una audiencia intermedia en donde el mismo juez de control actuará como rector del procedimiento. Respecto a las personas que están en libertad por la medida cautelar que decretó el juzgador, dijo que en lo personal les he explicado a sus representados que está conforme dentro de lo que cabe porque no hay que perder de vista que todas las personas, aún y las que fueron imputadas por el juez, son personas que se presume su inocencia.