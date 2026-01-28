Unión de Usuarios respalda municipios fronterizos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante diversas solicitudes recibidas de la frontera norte para mejora del servicio de transporte público urbano y eléctrico, la Federación de Uniones de Usuarios de Sonora, ya tomó acciones junto con líderes de Nogales y Cananea, para hacer frente a la problemática que viven las familias.

El dirigente estatal Ignacio Peinado Luna, dijo que junto con los coordinadores de Unión de Usuarios de Nogales, Jesús Pesqueira y Luis Escobedo de Cananea, se reunieron con algunas autoridades.

“Estuvimos abordando temas de suma importancia e interés para los usuarios de esta región del Estado de Sonora, por un lado nos reunimos con el delegado de transporte en Nogales donde se hicieron algunos planteamientos, y se abordó el tema con el ánimo de favorecer en todo momento a los usuarios del transporte público dado que hay muchas deficiencias muy marcadas”, dijo Peinado Luna.

Para tratar el tema de la Comisión Federal de Electricidad, mencionó que se reunieron con la representante de la CFE de Cananea que es quien brinda la atención a esa parte del Estado, donde principalmente se planteó el tema del aumento de solicitudes de gestión por parte de la ciudadanía.

Señaló que hasta el momento como federación de uniones la principal gestión es la apertura al diálogo y el ánimo para estar de puertas abiertas para atender a los usuarios que a través de la Unión de Usuarios dejan solicitudes dirigidas a asuntos que la comisión debe resolver.