  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Presentan en Huatabampo Muestra Infantil de Cine

El Museo Álvaro Obregón fue sede del evento, en el que se proyectaron tres películas

Ene. 28, 2026
Presentan en Huatabampo Muestra Infantil de Cine

El Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y el Museo Álvaro Obregón (MAO) de Huatabampo presentaron la Muestra Infantil de Cine Educativo (MICE), con la proyección de la películas Corazón de Mezquite, Emiliana Gat-alana y Home Is Somewhere Else". 

El director del Museo, Víctor Hugo Barrera, informó que en la Muestra participaron, como invitados, alumnos de las escuelas primarias Álvaro Obregón, Micaela A. de Bórquez y Fausto Topete. 

Indicó que la MICE viaja de España a la Ciudad de México y Sonora por primera ocasión y solamente Hermosillo, Cajeme y Huatabampo son sedes.

Señaló que la Muestra Infantil de Cine es un festival internacional enfocado en la educación audiovisual y el fomento del pensamiento crítico en niños y adolescentes. 

Barrera explicó que la MICE pretende enseñar a los menores a "leer" imágenes y entender el lenguaje audiovisual; utilizar el cine como herramienta didáctica para trabajar valores como la sostenibilidad, igualdad y ecología; promover que los mismos niños sean creadores de sus propias historias, entre otros objetivos. 

Finalmente, el director del MAO agradeció al ISC  y a los organizadores de la Muestra en Sonora por presentar este importante evento, que fortalece el programa de actividades culturales que se lleva a cabo en el Museo.

DATO 

La Muestra Infantil de Cine Educativo tiene orígenes en Valencia, España, pero cuenta con ediciones anuales en ciudades como Madrid, donde se proyectan cortometrajes realizados por menores de 12 años en entornos escolares

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
SEC aumenta presupuesto a universidades públicas
Sonora

SEC aumenta presupuesto a universidades públicas

Enero 28, 2026

También se complementan con el apoyo de becas estatales que reciben los estudiantes

Sigue investigación de caso Waldo´s
Sonora

Sigue investigación de caso Waldo´s

Enero 28, 2026

La etapa de investigación complementaria tendrá una duración de seis meses

Bomberos impulsan academia infantil
Sonora

Bomberos impulsan academia infantil

Enero 28, 2026

Buscan formarlos en esta profesión desde pequeños