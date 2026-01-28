Presentan en Huatabampo Muestra Infantil de Cine

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y el Museo Álvaro Obregón (MAO) de Huatabampo presentaron la Muestra Infantil de Cine Educativo (MICE), con la proyección de la películas Corazón de Mezquite, Emiliana Gat-alana y Home Is Somewhere Else".

El director del Museo, Víctor Hugo Barrera, informó que en la Muestra participaron, como invitados, alumnos de las escuelas primarias Álvaro Obregón, Micaela A. de Bórquez y Fausto Topete.

Indicó que la MICE viaja de España a la Ciudad de México y Sonora por primera ocasión y solamente Hermosillo, Cajeme y Huatabampo son sedes.

Señaló que la Muestra Infantil de Cine es un festival internacional enfocado en la educación audiovisual y el fomento del pensamiento crítico en niños y adolescentes.

Barrera explicó que la MICE pretende enseñar a los menores a "leer" imágenes y entender el lenguaje audiovisual; utilizar el cine como herramienta didáctica para trabajar valores como la sostenibilidad, igualdad y ecología; promover que los mismos niños sean creadores de sus propias historias, entre otros objetivos.

Finalmente, el director del MAO agradeció al ISC y a los organizadores de la Muestra en Sonora por presentar este importante evento, que fortalece el programa de actividades culturales que se lleva a cabo en el Museo.

DATO

La Muestra Infantil de Cine Educativo tiene orígenes en Valencia, España, pero cuenta con ediciones anuales en ciudades como Madrid, donde se proyectan cortometrajes realizados por menores de 12 años en entornos escolares