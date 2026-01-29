  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 29 de enero: Nuevo frente frío reforzará las bajas temperaturas

Persiste el ambiente gélido en algunas regiones de la entidad, mismo que se mantendrá con la llegada de un nuevo sistema frontal

Ene. 29, 2026
Dos frentes fríos en camino reforzarán las bajas temperaturas en Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 29 de enero.

Durante este día continuará la influencia de la corriente en chorro subtropical, la cual generará nublados altos y débiles, sin probabilidad de lluvia en la entidad. El ambiente se mantendrá muy frío a frío en municipios de la sierra y el norte, donde se registrarán temperaturas mínimas entre -5 y 0 grados centígrados.

En el noroeste, centro y sur del estado, las temperaturas mínimas oscilarán entre 6 y 13 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 20 y 28 °C durante el resto de la semana.

Además, se prevén rachas de viento superiores a los 60 km/h en municipios de la región costera, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas abiertas y carreteras.

DOS FRENTES FRÍOS EN CAMINO

Para mañana viernes 30 de enero, se espera la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país, el cual provocará vientos fuertes en el norte y noroeste de Sonora, así como un reforzamiento en el descenso de las temperaturas. Este sistema mantiene probabilidad de lluvias muy bajas a nulas.

Finalmente, se pronostica la llegada de un nuevo sistema invernal los días 6 y 7 de febrero, con posibilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y un nuevo descenso térmico.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: mínima de 13 °C, máxima de 25 °C; vientos con rachas de hasta 50 km/h, cielo nublado y sin lluvia.
  • Ciudad Obregón: mínima de 12 °C, máxima de 27 °C; rachas de 30 km/h, cielo nublado y sin precipitación.
  • Nogales: mínima de 6 °C, máxima de 19 °C; rachas de 30 km/h, cielo nublado.
  • San Luis Río Colorado: mínima de 9 °C, máxima de 25 °C; rachas de hasta 55 km/h, cielo parcialmente nublado.
  • Navojoa: mínima de 11 °C, máxima de 26 °C; rachas de 50 km/h, cielo mayormente nublado.
  • Agua Prieta: mínima de 4 °C, máxima de 17 °C; rachas de 30 km/h, cielo parcialmente nublado.
  • Guaymas: mínima de 16 °C, máxima de 25 °C; rachas de hasta 65 km/h, cielo parcialmente nublado.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


