Clima en Sonora hoy, 29 de enero: Nuevo frente frío reforzará las bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 29 de enero.

Durante este día continuará la influencia de la corriente en chorro subtropical, la cual generará nublados altos y débiles, sin probabilidad de lluvia en la entidad. El ambiente se mantendrá muy frío a frío en municipios de la sierra y el norte, donde se registrarán temperaturas mínimas entre -5 y 0 grados centígrados.

En el noroeste, centro y sur del estado, las temperaturas mínimas oscilarán entre 6 y 13 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 20 y 28 °C durante el resto de la semana.

Además, se prevén rachas de viento superiores a los 60 km/h en municipios de la región costera, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas abiertas y carreteras.

DOS FRENTES FRÍOS EN CAMINO

Para mañana viernes 30 de enero, se espera la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país, el cual provocará vientos fuertes en el norte y noroeste de Sonora, así como un reforzamiento en el descenso de las temperaturas. Este sistema mantiene probabilidad de lluvias muy bajas a nulas.

Finalmente, se pronostica la llegada de un nuevo sistema invernal los días 6 y 7 de febrero, con posibilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y un nuevo descenso térmico.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA