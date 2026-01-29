Sheinbaum Pardo llega a Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este sábado llega a Sonora la presidenta Claudia Sheinbam Pardo, para hacer una gira de trabajo que incluyen reuniones con empresarios, la inauguración de la carretera Bavispe – Nuevo Casas Grandes y la visita al municipio de Guaymas, informó la mandataria durante la rueda de prensa de la mañanera.

Durante dos días la presidenta permanecerá en el Estado, arribando el sábado para la inauguración de la carretera Bavispe – Nuevo Casas Grandes al lado del gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño quien dijo que Sonora la espera con los brazos abiertos para seguir trabajando por la transformación de Sonora.

Sheinbaum Pardo, destacó que el domingo será en Guaymas donde se llevarán a cabo las reuniones con empresarios para tratar temas de inversiones y por otro lado para brindar seguimiento a temas que ya estaban planteados desde la administración federal pasada.

"Vamos a hablar con varios empresarios ahí porque hay varias inversiones para el puerto de Guaymas que están en puerta, algunas ya venían desde antes, desde el presidente López Obrador, pero todavía no inician. Entonces van a estar estos empresarios para poder anunciar diversas inversiones y ya nos regresamos el domingo", dijo la mandataria.

Además, destacó que se llevará a cabo el hundimiento del Ex-Buque "Cabo corrientes", que estuvo en servicio como patrulla costera, que es parte de los artefactos navales que forman parte del "Sistema Arrecifal Artificial Sonorense".

"Vamos a hacer una cosa muy bonita, ya saben que se hunden barcos de la marina para crear arrecifes. Bueno, vamos a estar ahí, se va a hundir un barco para crear un nuevo arrecife. Va a ser una gira especia", dijo la presidenta.