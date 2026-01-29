  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Sheinbaum Pardo llega a Sonora

Permanecerá dos días en el Estado

Ene. 29, 2026
Esta es la primera visita del 2026 que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Sonora y estará presente los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero
Esta es la primera visita del 2026 que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Sonora y estará presente los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero

Este sábado llega a Sonora la presidenta Claudia Sheinbam Pardo, para hacer una gira de trabajo que incluyen reuniones con empresarios, la inauguración de la carretera Bavispe – Nuevo Casas Grandes y la visita al municipio de Guaymas, informó la mandataria durante la rueda de prensa de la mañanera.

Durante dos días la presidenta permanecerá en el Estado, arribando el sábado para la inauguración de la carretera Bavispe – Nuevo Casas Grandes al lado del gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño quien dijo que Sonora la espera con los brazos abiertos para seguir trabajando por la transformación de Sonora.

Sheinbaum Pardo, destacó que el domingo será en Guaymas donde se llevarán a cabo las reuniones con empresarios para tratar temas de inversiones y por otro lado para brindar seguimiento a temas que ya estaban planteados desde la administración federal pasada.

"Vamos a hablar con varios empresarios ahí porque hay varias inversiones para el puerto de Guaymas que están en puerta, algunas ya venían desde antes, desde el presidente López Obrador, pero todavía no inician. Entonces van a estar estos empresarios para poder anunciar diversas inversiones y ya nos regresamos el domingo", dijo la mandataria.

Además, destacó que se llevará a cabo el hundimiento del Ex-Buque "Cabo corrientes", que estuvo en servicio como patrulla costera, que es parte de los artefactos navales que forman parte del "Sistema Arrecifal Artificial Sonorense".

"Vamos a hacer una cosa muy bonita, ya saben que se hunden barcos de la marina para crear arrecifes. Bueno, vamos a estar ahí, se va a hundir un barco para crear un nuevo arrecife. Va a ser una gira especia", dijo la presidenta.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Vandalizan y profanan parroquia de Guadalupe en Yécora
Sonora

Vandalizan y profanan parroquia de Guadalupe en Yécora

Enero 29, 2026

Personas entraron, robaron dinero, imágenes, rompieron ventanas y dejaron heces fecales

Clima en Sonora hoy, 29 de enero: Nuevo frente frío reforzará las bajas temperaturas
Sonora

Clima en Sonora hoy, 29 de enero: Nuevo frente frío reforzará las bajas temperaturas

Enero 29, 2026

Persiste el ambiente gélido en algunas regiones de la entidad, mismo que se mantendrá con la llegada de un nuevo sistema frontal

Priva incertidumbre en transportistas de carga
Sonora

Priva incertidumbre en transportistas de carga

Enero 29, 2026

Baja de siembra de trigo cristalino les afecta