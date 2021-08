El cruce de la muerte

El Comité Vecinal informó que desde hace años hicieron una solicitud a la administración pasada y en la actual también fueron ignorados hasta el momento, la líder de esta organización, Verónica López Dumer, dijo que es necesario que las autoridades volteen a ver la petición que se ha hecho por años: "Nos urgen unos reductores de velocidad para que los ubiquen en Periférico al entrar a los fraccionamientos Fovissste Brisas y Fovisssteson , todo por la alta velocidad con que transitan los automóviles en especial los trailers, ahora con la entrada a la escuela el andar de los jovencitos que vienen de la Beltrones que cruzan este Periférico a las horas pico que son 7:30 y 8:30 horas y medio día y tarde, los niños de kinder y primaria en verdad están arriesgando sus vidas porque no hay algo que les indique a los automovilistas que bajen su velocidad y esto ya fue motivo de muchos accidentes, algunos jóvenes perdieron la vida", confesó.

"Debo de mencionar que las autoridades locales ya están informadas de toda esta situación, pese a que en la pandemia no tuvimos escuelas, de todas formas esto es un verdadero peligro para todos nosotros y es por eso que pedimos la ayuda de las autoridades correspondientes, ya que por más de 3 años no hemos tenido ninguna respuesta", indicó.

Aclaró que esto no es una necedad, "Nosotros como vecinos comentamos que esto no es una necedad como piensan las autoridades, si no es una necesidad por protegernos nosotros mismos", afirmó.

Por último el secretario Juan Francisco Valenzuela Murrieta, Teresa Sánchez Palacios y Carmen González manifestaron que seguirán tocando las puertas para que su solicitud sea atendida y que pronto tengan la colocación de reductores de velocidad.