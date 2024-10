El cáncer de mama duele en cuerpo y alma: Thelma, llama a no rendirse

Después de sentir mareos, cansancio y debilidad extrema, Thelma Fornes Negrete, de 52 años, sospechó que su salud estaba mal y acudió a consulta. Tras diversos estudios, la mujer originaria de Ciudad Obregón finalmente fue diagnosticada con cáncer de mama y empezó un doloroso pero necesario tratamiento para sobrevivir.

En el marco de octubre, Mes sobre la Concientización del Cáncer de Mama, Thelma Fornes Negrete contó que sintió miedo al saber su diagnóstico, pero con fe en Dios y el apoyo de sus tres hijas logró superar la enfermedad.

"Simplemente el escuchar la palabra oncólogo antes de mi diagnóstico ya me generaba miedo, ahora ya verme sentada ahí como paciente, me sentía como si me hubieran subido a un ring y me pusieron los guantes y me dijeran: "Defiéndete, lucha, no te dejes", compartió.

Al tener una segunda oportunidad de vida, Thelma invitó a las mujeres con cáncer de mama a no rendirse, explorar su cuerpo e ir al médico en caso de sentirse mal de salud.

UN MENSAJE VALIOSO

"El mensaje que les doy a todas las personas, porque el cáncer no solo es de las mujeres, es que conozcan su cuerpo, exploren, tóquense y cuando vean algo que ustedes saben que no estaba ahí, vayan al médico, que siempre pidan segundas opiniones, les pido que por miedo no dejen de ir a realizarse sus revisiones, el cáncer ya no es sinónimo de muerte, el cáncer se cura", comentó.

Al sobrevivir al cáncer de mama, Thelma Fornes Negrete se convirtió en una mujer más sensible con los demás y es símbolo de lucha e inspiración para quienes padecen la enfermedad.

"Yo dudaba que era una mujer fuerte, pero hoy sólo sé que tienes que sacar todas tus fuerzas y garras y luchar por lo que más amo que es mi familia. El cáncer duele, duele el cuerpo, pero también el alma y así como duele el alma una vez que se vence provoca una alegría y una oportunidad de vida, yo sé que siempre seré una paciente oncológica porque el cáncer no se quita, está ahí y espero en Dios que no vuelva a aparecer", finalizó.