Ejidatarios del Joaquín Amaro en Navojoa que rechazan donación de terrenos irán con el Gobernador Alfonso Durazo

Integrantes del Ejido Joaquín Amaro que rechazan la donación de 500 hectáreas para la construcción de un parque solar, solicitaron el apoyo del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Ruperto Castro González, representante de los ejidatarios, dijo que en días pasados entregaron un documento al mandatario estatal, en el que le informan que la mayoría de los 116 miembros del ejido piden que esas áreas sean rentadas, no regaladas.

NO SE OPONEN AL DESARROLLO

"Que quede claro, no nos oponemos al desarrollo y progreso de nuestras comunidades, pero esto no debe darse a costa de los ejidatarios, de la gente mayor, de la más amolada", precisó.

Según ha declarado el presidente del Comisariado, Gerardo Duarte Cota, dijo, el Ejido Joaquín Amaro y otros poblados de la comisaría de Fundición recibirían a cambio de la donación beneficios de agua de riego, proyectos agrícolas, ganaderos, un centro de salud, mejoramientos de escuelas, un centro de usos múltiples, entre otros.

"Pero lo que nosotros queremos es un beneficio directo, porque además la donación no procede, ya que se trata de un ejido parcelado, no de uso común; esas 500 hectáreas las quieren desincorporar del régimen ejidal y, por ejemplo, en el caso de que alguien posea ocho hectáreas y tenga que donar cuatro, no procede", explicó.

Castro González aclaró que los ejidatarios inconformes están en la mejor disposición de escuchar al Gobierno, sobre todo al Federal, para negociar montos justos en una mesa de reuniones donde estén funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Economía.

"Estamos alzando la voz en esta lucha porque no queremos que nos quiten tierras por las que nuestros padres lucharon durante muchos años para obtenerlas", subrayó.