Edén Muñoz en Ciudad Obregón: Estos son los precios de los boletos

Ciudad Obregón volverá a vibrar al ritmo del regional mexicano con la llegada de Edén Muñoz, quien confirmó una nueva fecha en Sonora como parte de la gira con la que recorre el país y presenta sus más recientes proyectos musicales.

El intérprete sinaloense, considerado uno de los artistas más influyentes de su generación, promete un concierto lleno de éxitos, nuevas fusiones y momentos que conectarán con públicos de todas las edades.

EDÉN MUÑOZ EN CIUDAD OBREGÓN

Edén Muñoz se reencontrará con su público sonorense en un concierto para todas las edades que se llevará a cabo el viernes 8 de mayo en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón, un recinto que promete llenarse de miles de seguidores

El cantante originario de Los Mochis, Sinaloa, continúa cosechando éxitos tras el lanzamiento de "Piedras a la Luna", álbum que vio la luz en agosto pasado y del cual se desprenden temas como "Qué Bonito Es Lo Bonito", "Gracias Por Venir", "Sin Yolanda" y "Lejos Estamos Mejor", canciones que rápidamente conectaron con el público y reafirmaron su lugar entre los grandes intérpretes del regional mexicano.

A esta racha se sumó el estreno de "Edén Vol. II" en diciembre, un material que muestra una faceta aún más arriesgada del artista, con una fusión de géneros que van del rock a la cumbia y la salsa, en colaboraciones con agrupaciones como Bacilos e Inspector, ampliando así su propuesta musical.

ESTOS SON LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma boletito.com y de manera física en el Hotel Fiesta Inn, con los siguientes precios:

General : 450 pesos

: 450 pesos Preferente: 600 pesos

600 pesos Home PL : 750 pesos

: 750 pesos Dogout: 950 pesos

950 pesos Fieldbx: Mil 050 pesos

Mil 050 pesos HP VIP : Mil 200 pesos

: Mil 200 pesos Diamante : Mil 500 pesos

: Mil 500 pesos VIP : 2 mil 200 pesos

: 2 mil 200 pesos Edén: 3 mil pesos

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 644 161 1821 o consultar las redes sociales de @dlg_producciones, @boletitocom y @edenmunoz.