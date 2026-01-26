Claudia Sheinbaum visitará Sonora este fin de semana como parte de su gira de trabajo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que realizará una gira de trabajo por el noroeste del país este fin de semana, la cual incluirá actividades oficiales en Sonora, entidad a la que acudirá durante sábado y domingo.

De acuerdo con lo informado por la mandataria, su agenda comenzará el viernes en Baja California, donde visitará Tijuana y San Quintín, descartando así una salida previa desde el jueves. Posteriormente, continuará su recorrido por el país con actividades programadas en territorio sonorense.

¿EN QUÉ PARTE DE SONORA ESTARÁ LA PRESIDENTA SHEINBAUM ESTE FIN DE SEMANA?

Durante su estancia en Sonora, Claudia Sheinbaum inaugurará la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, obra de infraestructura que, según adelantó, ya se encuentra concluida. Este proyecto es considerado estratégico para mejorar la conectividad regional entre Sonora y Chihuahua, así como para impulsar el desarrollo económico y social de la zona serrana.

Además, la presidenta detalló que Guaymas será otro de los municipios incluidos en su agenda de trabajo, aunque hasta el momento no se han precisado los horarios ni el resto de las actividades oficiales que llevará a cabo en esa ciudad.

Sheinbaum Pardo no aclaró si durante su visita a Sonora se realizará una conferencia de prensa con el Gabinete de Seguridad, como ha ocurrido en semanas recientes durante sus recorridos por otros estados del país, por lo que se mantiene la expectativa en torno a este punto.

VISITAS RECIENTES DE LA PRESIDENTA EN SONORA

El pasado 11 de julio de 2025, acudió al municipio de Cajeme, donde dio seguimiento al programa Salud Casa por Casa en la Unidad de Medicina Familiar número 66. En esa misma jornada, visitó el poblado de Vícam, donde inauguró el proyecto Vícam Switch.

Asimismo, el 6 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum estuvo en Hermosillo, capital del estado, como parte de su gira de rendición de cuentas, en la que presentó avances y resultados de su administración.

La nueva gira reafirma la atención del Gobierno Federal en Sonora, particularmente en temas de infraestructura, desarrollo regional y seguimiento a programas prioritarios.