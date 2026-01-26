  • 24° C
Se abre la convocatoria para la intervención mural en el paso a desnivel Colosio y Solidaridad; ¿Cómo participar?

Autoridades de Hermosillo invitan a artistas locales y colectivos visuales a presentar propuestas creativas que reflejen identidad cultural

Ene. 26, 2026
Artistas y colectivos podrán participar en la creación del mural que embellecerá el paso a desnivel Colosio y Solidaridad en Hermosillo
El espacio público de Hermosillo contará con una nueva intervención artística tras el lanzamiento de la convocatoria para pintar un mural en el recién inaugurado paso a desnivel de Colosio y Solidaridad. La iniciativa busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, embellecer espacios urbanos y fomentar el talento de artistas locales.

El proyecto es promovido por el Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura, el Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público, el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA). Estas instituciones colaboran para garantizar que la obra refleje la identidad y la diversidad cultural de la ciudad.

REQUISITOS Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

La convocatoria está dirigida a colectivos y artistas dedicados a las artes visuales, especialmente muralistas. Podrán participar personas que residan en Hermosillo y comprueben al menos tres años de residencia en el municipio.

La propuesta artística deberá inspirarse en el paisaje sonorense y la identidad cultural de Hermosillo, destacando valores de comunidad, pertenencia y transformación positiva del espacio público. Se deberán considerar elementos de flora y fauna, arquitectura de la ciudad, colores característicos de Sonora, así como aspectos contemporáneos como deporte, arte, cultura, educación, innovación y tecnología.

FECHAS Y PROCESO

La convocatoria estará abierta desde el 26 de enero hasta el 13 de febrero de 2026. Los resultados se publicarán el mismo mes en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Hermosillo.

La ejecución del mural se realizará entre febrero y abril de este año, bajo una contratación temporal que permitirá la participación de los artistas seleccionados.

CÓMO PARTICIPAR

Las bases completas se encuentran disponibles en el sitio web imca.hermosillo.gob.mx. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (662) 310 61 18 o enviar un correo electrónico a convocatoriaimca@gmail.com, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
