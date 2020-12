Dueña de veterinaria recibe amenazas por la muerte por "Asian"

En el caso de la muerte de la mascota " Asian " no hubo ningún dolo por parte del personal de la Clínica Veterinaria San José de Navojoa, afirmó Erika Morales Barriga.

"Que sean las autoridades quienes determinen si existe o no una responsabilidad. Nosotros ahorita por la investigación no podemos decir nada sobre la muerte de la mascota, es sensible el dolor de la familia y lo entendemos", expresó.

El médico veterinario indicó que Clínica Veterinaria San José tiene muchos años de trayectoria, en la que han participado salvando a cientos de animalitos de la calle y en campañas de esterilización a bajo costo.

"Las mascotas son nuestros hijos, son nuestros compañeros, son a quienes les damos todo nuestro amor y ellos nos dan su amor de forma incondicional", añadió.

Reiteró que por el caso de "Asian" hay una querella por la vía legal y en la que están dispuestos a brindar la información necesaria para que se lleve a cabo la investigación.

"Nosotros hemos sido respetuosos y dispuestos a brindar la información necesaria a las autoridades, han venido a realizar las verificaciones y efectuar los peritajes", explicó.

Comentó que por lo pronto no tiene permitido proporcionar información de la investigación.

Destacó que históricamente como empresa y como médico se han esforzado por realizar campañas en contra del maltrato animal y han asistido a colegios para darles pláticas a los niños y hacer conciencia de lo importante que es tratar bien a las mascotas.

En los años que tienen como empresa llevan más de 12 mil mascotas esterilizadas y participan en desfiles que organiza la Secretaría de Salud, en los cuales se manifiestan en contra del maltrato animal.

Indicó que como empresa se sienten agredidos, ya que ven una campaña de odio en las redes sociales impulsado por errónea.

"Nos sentimos hasta cierto punto agredidos, porque hay una campaña de odio en contra nuestra en las redes sociales, nos están amenazando constantemente, ya tenemos capturas de lo que está pasando. Estamos en contra de todo tipo de violencia", finalizó.