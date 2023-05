Dren Navojoa, un foco de infección que urge ser atendido por las autoridades: denuncian habitantes

Vecinos del Sector Poniente de Navojoa, solicitaron a la Secretaría de Salud y al Ayuntamiento que atiendan el foco de infección y contaminación ambiental que representa el Dren Navojoa, donde se siguen descargando aguas negras.

Residentes de las colonias Tierra Blanca, Tetanchopo y Constitución, entre otras, señalaron que el dren debe usarse sólo para las descargas de aguas pluviales, pero muchas personas, así como empresas y negocios ubicados por esas áreas tiran aguas residuales.

Situación a la que se le suma, que hay bastante maleza crecida, por lo que se forma un criadero y proliferación de moscos y animales ponzoñosos, en la que los fétidos olores son insoportables.

El problema es más evidente a la altura de la colonia Tierra Blanca, que es la parte donde el Dren Navojoa no está embovedado.

"Ninguna autoridad hace nada por limpiar este cochinero que hay; nada más se tiran la bolita en esta problemática que ya tiene muchos años", afirmó Jesús Alberto Salazar Gil.

Otros vecinos, recordaron lo vivido con el dengue el año pasado y donde la región del Mayo, destacó en Sonora por el número de casos.

"Tenemos mucho miedo al dengue, ya vimos lo que pasó el año pasado, y ni así fumigan, ni limpian ... les vale", lamentó Luisa Eloísa Vélez.

"En las tardes y noches te comes los moscos cuando abres la boca, no es exageración, así están las cosas, y ni se diga lo que huele aquí en toda esta zona del (Dren Navojoa) , ya no debemos seguir viviendo así", expresó Adrián Lozada.

Los vecinos manifestaron que con la llegada de la temporada de calor el problema empeorará, por lo que reiteraron la petición a las autoridades para que atiendan a la brevedad la situación que enfrentan

"Retamos a los funcionarios a que vengan un día a vivir aquí; no aguantarían", afirmaron.