Dos grupos de edad ponen en riesgo a la ciudadanía ante el Covid

"Que no se nos olvide cuánta gente ha muerto por no respetar los protocolos sanitarios y las medidas preventivas, y ya no se vale que justos paguen por pecadores. Bajar la guardia es mortal, por lo que hay que usar cubrebocas, lavar constantemente las manos, guardar distancia, ventilar lugares cerrados y evitar las aglomeraciones, ya que no podemos dejar estas medidas por repetitivo que suene, hasta que todos estemos protegidos con la vacunación", puntualizó.

ESTADÍSTICAS



A la fecha son 38 mil 374 personas las que se han recuperado de Covid-19 desde que se presentó el primer caso en Sonora, en marzo de 2020.

Salud Sonora confirmó este martes una defunción más por coronavirus: una mujer residente de Hermosillo, por lo que se tiene un acumulado de 6 mil 401 decesos.

También se registraron 47 nuevos contagios: 28 hombres y 19 mujeres, residentes de Navojoa (18), Hermosillo (16), Nogales (9), Caborca (2), Altar (1) y Cajeme (1), para un global de 75 mil 505.