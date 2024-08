Docente realiza huelga de hambre en escuela de Sonora

Para protestar contra abuso de poder al reducir su jornada laboral, la maestra Mónica Melgarejo Preciado comenzó una huelga de hambre en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Plantel Hermosillo.

La docente explicó que la huelga de hambre consiste en no alimentarse y solo tomar agua y suero.

"Tengo cuatro años trabajando en dicha institución y en ese tiempo he desempeñado muy buen papel, ahora con este cambio de administración me redujeron de 40 horas a 12 horas con una justificación de que no tengo el perfil adecuado", detalló.

La maestra añadió que a las 8:00 horas comenzó su protesta y permanecerá en huelga de hambre hasta obtener una respuesta favorable.

Por su parte, autoridades del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora(Creson), anunciaron que se hizo un esfuerzo extraordinario para contratar a los docentes temporales de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Hermosillo, a pesar de la reducción de la matrícula de nuevo ingreso.

En el caso de la docente Mónica Melgarejo Preciado, aseguraron que inicialmente le fueron asignadas 12 horas de clase por semana y se hizo el esfuerzo para modificar su carga con 11 horas más, para un total de 23.