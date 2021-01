Disminuirán movilidad en Etchojoa

Personal de Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, Seguridad Pública, Coesprisson y la Dirección de Salud, acordaron dentro de los puntos de la sesión, reducir hasta las 10 de la noche la movilidad de las personas, y los horarios de la venta de cerveza, de lunes a jueves hasta las 8 de la noche, y de viernes a domingo hasta las 6 de la tarde.

"Creemos importante sumarnos y trabajar en equipo con nuestras autoridades estatales en combate al Covid-19, por eso tomamos la decisión de reducir los horarios en la venta de cerveza en todo el Municipio, tanto en la zona urbana y rural, para reducir la movilidad", destacó.

Señaló que los vendedores ambulantes, como las taquerías, venta de hot dogs, y cualquier tipo de comida, deberán cerrar a las 10 de la noche, durante estas 2 semanas donde se intensificarán las acciones para prevenir que el Municipio presente más casos positivos.

La funcionaria municipal, dijo que Etchojoa no ha presentado un aumento de contagios, a diferencia de los municipios vecinos Navojoa y Huatabampo, pero consideró que no es momento de bajar la guardia, porque el virus está latente y no distingue entre una ciudad u otra.

Destacó que el tianguis que se instala los días miércoles y domingos en la cabecera municipal, quedará suspendido estas dos semanas, mientras que las iglesias continuarán con las misas presenciales, siempre y cuando acaten las medidas sanitarias.

En tanto que las ligas deportivas activas de beisbol y futbol, se les solicitará reducir la presencia de aficionados, y quienes asistan deberán portar de forma obligatoria el uso correcto de cubrebocas.

Duarte Vega sostuvo que con apoyo de Seguridad Publica, se continuará con los rondines nocturnos para asegurarse que se cumpla con las reglas establecidas.