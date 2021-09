Dice alcaldesa que gobernador Durazo le ofrece chamba

"Tenemos por ahí un ofrecimiento, lo que disponga nuestro gobernador eso vamos hacer," expresó.

La presidente municipal dijo que se va con la frente en alto y contenta de lo realizado en estos tres años de gobierno, aunque no se va satisfecha, ya que le hubiera gustado hacer más obras.

"Por falta de recursos extraordinarios no pudimos lograrlo. No tuvimos los recursos públicos que otras administraciones si tuvieron. Me siento contenta por el deber cumplido, pero siento que pude haber hecho más si hubiera tenido un mayor presupuesto," externó.

Rosario Quintero indicó que fueron tres años de gobierno difíciles, de mucho esfuerzo y sin descanso.

"La verdad que no tuve días de vacaciones, trabajé sin descanso sábados y hasta domingos. Quiero agradecer a Dios y a mi familia por haberme dado las energías y sabiduría para continuar a pesar de todos los vendavales y críticas que tuvimos," mencionó.

La alcaldesa aseguró que finalmente la historia habrá de juzgarla.

"Las críticas de algunos medios y grupos, nunca me detuvieron de mis objetivos, siempre seguí adelante, a pesar que también recibí ofensas a mi persona y a mi familia," aseguró.

La primera autoridad destacó que uno de los logros más importantes de su administración es haber reducido la deuda pública de 207 millones de pesos a 158 millones de pesos, 115 de deuda en el banco y 43 millones de las luminarias LED que se terminan de pagar en 2023.

"Le abonamos a toda esta deuda 68 millones 450 mil pesos. Lo importante de todo es que Navojoa tiene capacidad de crédito en cualquier institución bancaria por sus finanzas," resaltó.

Finalmente, la alcaldesa aseguró que dejará finanzas sanas y obras encaminadas al alcalde electo Mario Martín Martínez Bojórquez, así como algunas gestiones ante el gobierno federal que nunca se habían hecho.