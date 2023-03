Despojo, no división "lacera" a Tribu Mayo

Más que división, la Tribu Mayo vive un rezago de destrucción y despojo desde hace 30 años, sin embargo, las autoridades sólo han hecho énfasis a que no hay respeto por la autoridad tradicional, derivado de mantener las dualidades al frente, dijo Juan Pérez Gil.

El vocero de los gobernadores de la etnia Yoreme Mayo, explicó no están de acuerdo con la visión gubernamental de una división entre la autoridad tradicional que afecta el desarrollo del Plan de Justicia.

No obstante, reconoció, eso no es considerado un problema, ni ha generado una división que retrase el Plan de Justicia, manteniendo un Gobierno tradicional legítimo que el Plan de Justicia obedece y no un Plan de Desarrollo como lo quieren hacer ver las autoridades estatales.

Detalló que en relación a los avances del Plan de Justicia Mayo han sido sustantivos y se ha escuchado la verdadera la problemática del pueblo Yoreme, temas que se demandan en ese programa.

"El pueblo yoreme mayo lo que quiere es la verdad, dónde estamos, qué somos, cuál es nuestro territorio, para poder construir nuevas rutas donde participemos en cada uno de los ejes temáticos a desarrollar de parte del Gobierno Federal" Juan Pérez Gil.