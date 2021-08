Desplazan a transportistas

"La Ley del Transporte nos favorece para realizar el traslado de los granos, pero no se ha respetado dicha disposición por las comercializadoras y mucho menos por la Dirección de Transporte del Estado", afirmó.

Indicó que otro problema que les afecta es la desincorporación de cuatro mil hectáreas ejidales de siembra de Huatabampo, que fueron adjudicadas a Navojoa por la anterior legislatura.

"Los ex diputados Jorge Márquez Cázares y Ramón Díaz Nieblas promovieron en el pasado Congreso la delimitación entre los dos municipios de una extensión de tierra de cultivo, por lo que solicitamos que se investigue este asunto", añadió.

Por su parte, Bours Corral brindó su apoyo a la agrupación para ser una intermediaria entre las partes y buscar los mecanismos que les permitan un trato equitativo y justo y así puedan trabajar y llevar el sustento a sus hogares.

"Escuché con mucha atención todo lo que me han dicho y me queda claro que ustedes no han tenido el respaldo de nadie y los han dejado desamparados, pero esto va a mejorar con nuestro próximo gobernador, Alfonso Durazo Montaño", dijo.

"Con él vamos a hacer equipo y trabajar de la mano para poner al servicio de la gente la función pública y erradicar de tajo las complicidades y actos deshonestos", aseguró.

La diputada local electa añadió que vienen tiempos de cambio en la Entidad donde se privilegiará la aplicación de la ley.

"Me llevo de tarea todo esto que me han informado, le vamos a entrar de fondo y vamos a hacer las observaciones que sean pertinentes", subrayó.