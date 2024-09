Descartan que grieta en la Costa de Hermosillo se relacione con la falla de San Andrés

El Departamento de Geología de la Universidad de Sonora (Unison), realizará un estudio geofísico para conocer el origen de la grieta del Ejido Cruz Gálvez, ubicado en la Costa de Hermosillo, donde murió ganado al caer en la zanja.

El área de Comunicación Social de la Universidad de Sonora explicó que el estudio está relacionado con determinar el origen, profundidad, comportamiento y extensión de la grieta mencionada.

"Normalmente cuando ocurren este tipo de fenómenos, puede ser que sea de origen tectónico, es decir, desplazamiento de la corteza terrestre que provocan facturas por movimientos y eso generan las grietas; la segunda posibilidad es que sea debido al exceso de bombeo en una zona agrícola; y la tercera posibilidad es que existan huecos bajo la superficie o cavernas, aunque no tenemos registro de las últimas dos posibilidades", abundó el especialista en Geología.

EN MARCHA ESTUDIO

José Ismael Minjárez Sosa, explicó que el trabajo de campo inició el 10 de septiembre con el apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora (CEPCS) y participan los docentes: Javier Valencia Sauceda, Alba Lucina Martínez Haros, Elia María Tapia Villaseñor y Lucía Valenzuela Gastélum, quienes, aproximadamente en un plazo de 15 días podrían tener más datos de este fenómeno.

DESCARTAN RELACIÓN CON FALLA DE SAN ANDRÉS

"Consideramos nosotros importante no generar temor en la sociedad ante el fenómeno. Es importante mantener la calma y no comparar la grieta del ejido Cruz Gálvez con las que ocurren en lugares como California o Los Ángeles, en Estados Unidos, donde se registran fenómenos extremos, incluso, lo sucedido no tiene relación con la falla tectónica de San Andrés", aclaró.

Cabe recordar que hace días, en redes sociales circuló un video de ganado muerto en una grieta en el Ejido Cruz Gálvez, que se sitúa en la Costa de Hermosillo.