Denunciarán al alcalde Ramón Díaz

Ante Contraloría del Estado y Fiscalía Anticorrupción, por malversación de fondos en remodelación de Plaza Juárez: Armando Quevedo Acuña

Por: Raúl Armenta Rincón

En la remodelación de la Plaza Benito Juárez de Huatabampo, además de innecesaria, hubo malversación de fondos, denunció el líder social Armando Quevedo Acuña.

Por ello, dio a conocer que interpondrá una denuncia contra el alcalde Ramón Díaz Nieblas ante Contraloría del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, antes de que la obra, que está a un 90 por ciento, sea inaugurada.

Señaló que la inversión de 4 millones de pesos dista mucho de corresponder a los trabajos realizados, en lo que es una acción "fraudulenta" que debe investigarse por las instancias pertinentes.

Descalificó la calidad de la infraestructura, en especial un escenario, rústico, con techumbre de lámina galvanizada y polines metálicos, para presentaciones de eventos culturales que, según se prometió, sería algo extraordinario.

Dijo que mientras miles de personas están preocupadas por la pandemia, la falta de empleos, jóvenes que no tienen internet, tablet o computadoras para seguir sus estudios, el alcalde gasta el dinero en cosas que a nadie beneficia, pero sirven para acrecentar su ego.

"Lo anterior no puede ser tolerado ni subestimado por la sociedad y los representantes del pueblo, mucho menos convertirse en su comparsa", agregó.

Quevedo Acuña señaló también que los regidores "simplemente no ven, no escuchan, ni opinan, no les importan lo que pasa en nuestro municipio".

"Ante estos asuntos es necesario levantar la voz, por lo que solicitaremos una investigación para que se llegue al fondo, porque además no hubo licitación, no hay un comité de vigilancia de la obra, es decir, todo desde un inicio lo hicieron de forma irregular", acusó.

"Es lamentable la insensibilidad de las autoridades municipales, quienes destruyeron una obra en buen estado y han optado por acciones de relumbrón, actitudes de simulación, de engaño, corrupción, en total desdén y faltos de humildad", agregó.