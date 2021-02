Denuncian negligencia en Hospital del Bajo Río Mayo

"En diciembre nos dijeron que por falta de sangre se suspendió la cirugía; después, en enero, la anestesióloga estaba de vacaciones, y ahora, en febrero, porque no llegaron las placas; o sea, esto es una falta de seriedad y responsabilidad en la prestación del servicio médico", afirmó.

Noticia Relacionada Vacunan a los abuelitos en Rosario Tesopaco

Dijo que entienden que el personal tiene derecho a vacaciones, pero que la trabajadora social les había comentado: "tráiganlo para la operación tal día", pero al llegar de nueva cuenta suspendieron la operación.

"Luego se nota que no están organizados, porque si alguien sale de vacaciones es obvio que, si no lo suplen, pues no habrá quién atienda; por otro lado, ¿cómo programan cirugía sin pedirnos sangre?, porque esto también pasó. No nos informan ni nos orientan, es muy lamentable lo que pasa en ese hospital", agregó.

Estrella Gutiérrez señaló, además, que es muy doloroso trasladar al paciente desde la comunidad Bachoco hasta al hospital, pues el dolor del paciente es insoportable, por lo que exigen atención inmediata, pues no se vale ser tan crueles cuando su labor es velar por la salud de los ciudadanos, puntualizó.