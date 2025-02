Denuncian escasez de agua en la comunidad del Saneal en Navojoa

Señalan que la comunidad suma un mes y medio con problemas para recibir el suministro a través de la red de agua potable

Por: Edgar Coronado

Durante poco más de un mes y medio, vecinos de la comunidad del Saneal, perteneciente a la Comisaría de Bacabachi en Navojoa, han permanecido sin el correcto servicio de agua potable, por lo que denunciaron el sufrir escasez, donde el problema se originó por afectaciones al pozo ubicado en la comunidad de la Potable, sin embargo no han recibido respuesta.

Martha Gastelum, una de las vecinas afectadas, explicó que esto ha generado un descontento generalizado en gran parte del sector, sin embargo, reconoció que hay más comunidades pertenecientes a la Comisaría con el mismo problema.

Recalcó que si bien hay un pozo con el que pueden acarrear agua, la realidad es que hay adultos mayores que no pueden trasladar el vital líquido, incluso otros más sin los mecanismos para hacerlo, además de que pagan por un servicio que no es suministrado a través de la red como se debería.

Ante los hechos de inconformidad, reveló que los vecinos han tenido reuniones para definir el que hacer, donde incluso, consideran la posibilidad de manifestarse de manera pacífica en el Oomapasn o el Palacio Municipal para exigir respuestas.

"Hay gente que no puede estar acarreando el agua, además hay una pipa que no está suministrando parejo, es selectivo, por lo que no se está cumpliendo nuestro derecho al agua", recalcó.

Dijo que tiempo atrás ya se había tenido el mismo problema, sin embargo no se había extendido tanto tiempo, por lo que consideró que tomarán medidas antes de que se agrave la situación.

"Queremos una respuesta, antes nos tenían con tandeos pero ya ni eso, si no nos dan respuesta no nos va a quedar más que irnos a plantar allá y exigir", consideró.