Denuncian contaminación causada por mina de Álamos

José Irene Wilson Antelo, representante de la directiva de El Sombrerito, dijo que han solicitado en varias ocasiones que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realice supervisiones, para evitar que se sigan tirando productos contaminantes.

"La empresa está haciendo canales, a lo largo de cinco kilómetros, para deshacerse de todo el veneno; en caso de que no fuera así, que no estén contaminando, entonces ¿por qué siguen echando muchas toneladas de cal a ese cianuro y mercurio?; si no hubiera contaminación, pues simplemente no habría necesidad de hacer eso", señaló a Diario del Mayo.

También denunció que la compañía pretende, después de tirar dichos productos químicos, seguir sacando material, y de hecho ya están cribando tierra y se la llevan en dompes "no sabemos a dónde, quizá a otras minas que tienen en Chihuahua".

"Pero la empresa no tiene permiso para eso, sino nada más para reforestar, lo que ni siquiera esto ha hecho bien, porque lo que plantan se seca, debido a que no son plantas de la región", agregó.

Wilson Antelo dijo que la compañía Corner Bay, que comenzó operaciones en el 2005 para la extracción de oro y plata, argumenta que desde hace más de dos años no está trabajando y que actualmente está en la etapa de remediación minera.

"Sin embargo, los daños a los mantos freáticos son evidentes, además de las afectaciones al ganado y hasta la salud de personas, en áreas donde viven más de 200 familias", afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a autoridades de los tres niveles de gobierno a que pongan mayor atención a esta problemática, que ya tiene varios años, pero que no ha tenido la solución que permitiría evitar más daños al medio ambiente y salud de la población.