Del Río va con Durazo pero no quiere puesto

En conferencia de prensa, la ex coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano se dijo contenta de que el ex secretario de Seguridad federal haya visto el trabajo que ha desempeñado, lo que no vieron en su partido político.

"Me sumo al proyecto del doctor Alfonso Durazo sin pedir nada, no voy a ninguna candidatura, no vengo a desplazar a nadie, vengo a estar donde se me requiera", indicó la ex alcaldesa del Municipio de Hermosillo.

Del Río Sánchez aclaró que en los próximos días el mismo Durazo Montaño estará comentando sobre la responsabilidad que tendrá en el proyecto.

Y agregó: "Poco a poco verán caras de MC", como Mario Antonio Valenzuela, que se sumarán al precandidato de Morena.