Decreto de regularización dejaría a mitad de "chuecos" fuera

Condiciones de la legalización inconforma a los dirigentes de Sippafa en Obregón y Onappafa en Navojoa

Por: Francisco Minjares y Raúl Armenta Rincón

Alrededor del 50 por ciento de los carros de procedencia extranjera quedarán fuera del proceso de regularización, pues los vehículos fabricados en Japón, Corea o Brasil, que son los que presentan su código con letras, no cumplen con los requisitos.

Fidel Lugo Ayala, presidente de Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familia (Sippafa), indicó que esas condiciones repercutirán de forma directa a las familias propietarias de estos vehículos.

Explicó que, de acuerdo al decreto, no ingresarán al programa de regularización los autos con su código en letras, los cuales representan cerca de la mitad del padrón en la localidad.

"Mucha gente ha de saber ya, desde que se publicó el decreto, que muchas familias que tiene un carro chueco no saben cómo viene, estamos viendo un decreto muy rabón, le damos las gracias al presidente porque está sacando algo, pero no lo que esperábamos realmente", detalló.

El dirigente de Sippafa calificó el proceso como un "mejoralito" en el que no se está tomando en cuenta a muchos ciudadanos propietarios de esos autos que se llevan a Estados Unidos y después ingresan a México vía terrestre.

Lugo Ayala aseguró que se va a seguir trabajando para impulsar la incorporación de más vehículos a la regularización.

"Vamos a seguir defendiendo a los que queden fuera de la regularización. Estamos viendo la forma que salga otro decreto o le modifiquen porque nos estamos quedando a la mitad del camino", puntualizó.

Desde el año pasado los propietarios de carros de procedencia extranjera esperaban la legalización de sus unidades.

EN NAVOJOA TAMBIÉN RECHAZAN DECRETO

El grupo "Identifícate" de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) manifestó su rechazo al decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), porque la mitad de autos quedaría fuera del proceso.

La coordinadora regional de la agrupación, Enia Mirsa Espinoza de los Monteros, señaló que los carros que fueron fabricados en Brasil, Japón y Corea no están contemplados en el documento.

Indicó que se regularizarán unidades de modelo 2014 y anteriores, cuando el acuerdo que se tenía era del año 2016 para atrás.

"Hay otros puntos en los que no estamos de acuerdo y que necesitamos revisar. No está dicha la última palabra y vamos a seguir luchando para que se modifique el decreto, porque no era lo que nosotros esperábamos", dijo.

Lamentó que la industria automotriz haya influido para que el Gobierno Federal emitiera el documento con esas condiciones y que dejaría por fuera a miles de mexicanos que demandan una justa regularización y que compraron ese tipo de vehículos porque no tienen recursos para adquirir uno nuevo.

Espinoza de los Monteros informó que, en base a instrucciones del presidente del grupo "Identifícate" a nivel nacional, César Raúl Villalba Navarrete, buscarán la próxima semana una reunión en la Ciudad de México con las dependencias involucradas para tratar de que se dé marcha atrás a los citados puntos del decreto.

Con respecto al costo de la legalización, dijo que es de 2 mil 500 pesos y los recursos obtenidos por las entidades federativas participantes, en las que se confirmó a Sonora, deberán destinarse a acciones de pavimentación.