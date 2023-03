Dan de alta a mujer que fue atropellada junto a su hija y sobrino

Este domingo dieron de alta a Brenda, la mujer que sufrió de un terrible atropellamiento junto a dos menores el pasado 5 de marzo, en la colonia Cuauhtémoc, de Hermosillo.

Fue aproximadamente a las 11:00 horas cuando Brenda salió en silla de ruedas del Hospital General del Estado (HGE) de la capital sonorense.

Pese a ya ser dada de alta, Brenda aún tiene fracturas en la pierna derecha, cadera, así como varios golpes en el cuerpo.

La mujer expresó sentir dolor por su hija y por su sobrino, quienes están graves y con riego de perder la vida.

"Es una situación que realmente no se la deseo a nadie, muy dolorosa, una impotencia muy grande. Uno, como adulto, prefiere que le pase todo a uno que a los niños y eso es lo que más dolor y rabia me da, que las criaturas hayan salido afectadas por una persona que no tiene corazón y que nos dejó tiradas en la calle como si fuéramos animales", expresó.

Además, exigió a las autoridades que continúen con las investigaciones y den con el responsable.

"Quiero que se haga justicia; quiero que busquen a la persona responsable de este accidente, ya pasó una semana y no hemos tenido información clara, algo que nos diga, ´él fue, ya lo agarramos´. Tenemos mucha fe que lo van a ser", añadió.

Mencionó que tiene muchas ganas de visitar a sus pequeños, quienes se encuentra en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. 14; sin embargo, necesita ser trasladarla en una ambulancia por su situación, por lo cual pidió ayuda a la ciudadanía.

Toda persona que quiera apoyarlos, tanto para los tratamientos médicos, como para los traslados, puede hacerlo mediante una trasferencia voluntaria a la tarjeta Bancomer 4152 3137 3553 8584, a nombre de Emanuel Tapia.