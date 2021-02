Cuídate del covid

"Si padeces alguna enfermedad crónica es muy importante que no dejes de atenderte con tu médico, que lleves un control adecuado del padecimiento para evitar complicaciones futuras, pero sobre todo para que no le des oportunidad al Covid-19 de que sea más dañino.

"Es muy importante que no se descuide la salud, y tener una cultura de anticuado, es muy importante y vital que no dejes de lado tu tratamiento, mucho menos en tiempos de una pandemia, y hoy más que nunca necesitamos estar lo más santos posibles, así como tener el sistema inmune fuerte para que no nos tome desarmados el coronavirus", recalcó.

El funcionario estatal dijo que es importante también llevar un control de las enfermedades que padecen, así como tomar los medicamentos, realizar ejercicio regularmente, pues hay rutinas que se pueden hacer sin necesidad de salir de casa.

"Todas estas acciones crean hábitos saludables que te van a ayudar a controlar la enfermedad, prepárate contra el Covid-19, se fuerte", manifestó.

Se registraron 30 defunciones más por Covid-19, en 19 hombres y 11 mujeres, residentes de Hermosillo 12, Cajeme ocho, Pitiquito y Caborca dos cada uno, Etchojoa, San Luis Río Colorado, San Ignacio Río Muerto, Empalme, Magdalena y Guaymas uno respectivamente, acumulándose 5 mil 236.

De estas 30 muertes, 26 contaban con un antecedente de alguna enfermedad crónica.

Además, se registraron 350 casos más de la enfermedad, en 178 hombres y 172 mujeres, residentes de Hermosillo 89, Cajeme 85, Guaymas 64, Navojoa 27, Caborca 23, Nogales 12, Huatabampo y Empalme nueve.

Así como San Luis Río Colorado siete, Bácum y Etchojoa cuatro, Cananea, Álamos, Puerto Peñasco y Baviácora tres cada uno, Arivechi y San Javier dos, Nacozari uno, acumulándose 63 mil 77 casos totales.

De los nuevos casos 17 se presentaron en trabajadores de la salud de diversas instituciones médicas, además se confirmaron cuatro casos pediátricos, acumulándose mil 122 casos totales, así como dos casos en mujeres embarazadas, teniendo un total de 436.

55 mil 760 personas se han recuperado de Covid-19 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.