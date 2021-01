Critican alianza

Recordó que en esta administración estatal se creó la Fiscalía Anticorrupción, expresamente para perseguir a ex funcionarios panistas, y fue en ese contexto que lograron meter a la cárcel a Guillermo Padrés Elías, único ex gobernador emanado del PAN en la historia de Sonora.

De igual manera, agregó, encarcelaron a Jorge Morales Borbón, ex secretario de Prensa; Francisco Arnaldo Monge Araiza, ex director de Cecop, además de Juan Valencia Durazo, ex dirigente estatal del PAN, quien estuvo detenido en el Cereso de Hermosillo, y desde Durango extraditaron detenido a Bernardo Campillo, ex secretario de Salud, quien aún se encuentra bajo proceso judicial como también está Mario Cuen, ex tesorero general del Estado.

"Todo esto y muchas acusaciones mutuas entre miembros de las cúpulas de estos dos partidos políticos antagónicos, sucedieron en el pasado reciente, del cual, por cierto, la sociedad sonorense no nos hemos podido recuperar", dijo.

"En el PAN, pues, se humillan ante su principal verdugo e inquisidor para ir en busca del poder por el poder, aparte que no tienen una propuesta sólida y coherente de cara a los sonorenses, cuando en el pasado reciente provocaron un grave daño no sólo a las arcas públicas, sino al tejido social, contribuyendo en gran medida a la inestabilidad económica y de seguridad pública que hoy padecemos", añadió.

Con respecto al tema del libre tránsito, Canaan Castaños comentó que "tampoco podemos esperar buenas noticias de esta alianza, ya que se hipotecó por 20 años la carretera Cuatro Carriles, en un acto de grave corrupción y tráfico de influencias que nos ha costado a los sonorenses miles de millones de pesos, más el daño colateral por los conflictos sociales generados en torno a este tema".

Asimismo, el vocero del MLT recordó que, en el 2011, Felipe Calderón concesionó por 30 años más dicha carretera. "Sólo para que nos demos una idea de cómo han tratado un tema tan relevante ya que dicha carretera es la vía de comunicación más importante en el noroeste de México".

Por lo tanto, subrayó, este movimiento social ve como un insulto a los sonorenses esta alianza que, además, fue decidida por los dirigentes de dichos partidos y de acuerdo a sus intereses personales y de grupo y no a los de una sociedad, por cierto, fragmentada, dividida y lastimada por el actuar irresponsable permeado de corrupción de estos partidos en el poder.