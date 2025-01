Crece presencia de indigentes en Navojoa

En Navojoa, fue denunciada la presencia de más indigentes o personas en situación de calle al interior de la ciudad, situación que se presenta junto al señalamiento hecho en el cabildo de Navojoa por el posible desplazamiento de estas personas, traídos desde otras ciudades al municipio.

Fue durante la última sesión de cabildo del 2024, en el que la regidora Rosa Alicia Ortega solicitó un exhorto dirigido hacia autoridades estatales y los demás niveles de gobierno, para denunciar un presunto desplazamiento forzoso y abandono de personas que viven y trabajan en la calle, catalogándola como una práctica inhumana y preocupante, donde muchas de estas personas aseguraron ser provenientes de ciudades como Hermosillo y Los Mochis.

A su vez, fueron familias de Navojoa quienes confirmaron esta situación, al precisar que en los últimos días se ha tenido un notable incremento de estas personas deambulando por la ciudad, las cuales si bien, no presentan conductas agresivas, generan un cierto sospechosísimo al desconocer de donde vienen.

"Se está observando a muchas personas que no son de aquí y que viven en las calles, no sabemos dónde vienen o cuál es su objetivo, no sabemos si son violentos o pueden presentar un peligro", describió María Luisa Cazares, residente del sector centro de Navojoa.

Señalaron que es necesario la intervención de las autoridades para evitar que llegue a representar un peligro para la sociedad, debido a que tiempo atrás, ya se han registrado agresiones por parte de indigentes o personas de situación de calle hacia la comunidad.

Datos del DIF Municipal, han señalado que muchos de los indigentes que llegan a Navojoa provienen de otras ciudades del Estado, incluso de otras partes del país, a quienes se les brinda ayuda para buscar reencontrarlos con sus familiares.