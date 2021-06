Crece la positividad de Covid-19 en Sonora

Las noticias para Sonora en cuanto al Covid-19 no son buenas, pues la positividad de la enfermedad subió un 35%, informó Enrique Clausen Iberri .

"Estar en este lamentable semáforo amarillo significa que la transmisión del virus se ha incrementado y puede ser cada vez más fuerte, tú conoces las consecuencias, ya las has vivido, no se vale que estemos en lugares cerrados con mucha gente, no se vale que nos relajemos.

El Covid-19 no se ha ido, enfatizó el funcionario, pero lo que no se vale es que lo estemos retando; "acuérdate: si la tendencia sigue a la alta en todos los contagios, regresarán de nuevo las restricciones, estás a tiempo de corregir, ponte las pilas".

Salud estatal confirmó que, a la fecha, son 67 mil 907 personas las que se han recuperado de esta enfermedad, que ha cobrado millones de vidas alrededor del mundo.

Además, detalló que se registraron 17 defunciones: 13 hombres y 4 mujeres, residentes de Cajeme (13), Hermosillo (2), Álamos (1) y Navojoa (1), acumulándose 6 mil 363 muertes.

También se presentaron 55 nuevos contagios de coronavirus en 28 hombres y 27 mujeres, residentes de Cajeme (17), Navojoa (11), Nogales (9), Hermosillo (7), Guaymas (2), Empalme (2), Caborca (2), Huatabampo (2), San Ignacio Río Muerto (1), Magdalena (1) y Álamos (1), acumulándose 74 mil 869 casos en la entidad.