Crece enfermedad de los riñones en el sur de Sonora

Comentó que incluso hospitales de Navojoa no se dan abasto para brindar hemodiálisis a los pacientes que vienen de Huatabampo, Ejidos del sur, Álamos y Etchojoa.

"Los factores de riesgo comunes para que surjan problemas en los riñones pueden ser la diabetes, presión arterial alta y antecedentes familiares", explicó.

Comentó que otros factores que llegan a comprometer a los riñones son la falta de hidratación y el consumo de agua de la llave que es más dura que la electropura, además el exceso de consumo de refrescos de cola.

Enrique, de 54 años de edad, es uno de los cientos de personas en el sur de Sonora que luchan todos los días contra esta enfermedad.

"Yo tengo que recibir hemodiálisis por un padecimiento en los riñones y para poder llevar una alimentación saludable, tengo que vender frituras en la esquina de mi casa", expresó.

Comentó que sus dos órganos renales se hicieron pequeños y lleva casi dos años luchando con este padecimiento.

"Me dijo el médico que me inició el problema a raíz de la hipertensión arterial y de ahí se desencadenó todo; mi recomendación a la población es que se hagan un chequeo médico para empezar a tomar importancia de su salud", indicó.

Actualmente, dijo, tiene que vender churros, duritos y otras frituras para poder sobrellevar la enfermedad. Vive por la calle Abasolo, entre cuarta y quinta, en la colonia Tierra Blanca, en Navojoa.

Dijo que, para recibir la hemodiálisis en el hospital, tiene que ser apoyado por su propia madre.

"En lo que me puedan ayudar, no se desprecia nada. Ahorita no puedo trabajar muy bien por mi problema, pero le estoy echando muchas ganas para salir adelante", indicó.