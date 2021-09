Cortan luz a Casa de la Salud de "La Unión"

Debido a que el Ayuntamiento de Huatabampo no cumplió el pago del servicio de energía eléctrica por un monto de 37 mil pesos, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) suspendió el suministro de energía a la Casa de Salud de la Colonia Unión .

Dio que Mencionó que dicha obra se construyó en la administración de Francisco García Cansino, (1997-2000) dando respuesta a las necesidades que existían diariamente, atendiendo en una primera instancia con aplicaciones de vacunas, toma de presión arterial, además de que se hacen pruebas de glucosa, se aplican inyecciones y realizan curaciones.

"Es decir, es un lugar muy importante para nosotros, pero esto no le importa al presidente Ramón Díaz", señaló y dijo que otro edifico abandonado en ese asentamiento humano es la estación de policía.

"Cuando damos cuenta de todos estos descuidos, vemos que no es cierto que están trabajando como lo dicen en sus floridos comerciales, los que más bien parecen eslóganes vacíos como ése que traen ahora de que están dejando huella; lo que deberían demostrar es atención a muchas obras que han dejado en el abandono y sin servicios", manifestó.

Finalmente, Quiñónes Ayala hizo un llamado al alcalde a pagar el recibo de la luz, ya que esa comunidad mantiene aportaciones importantes.

"No hay excusa para no pagar la luz, lo saben bien, mucho menos para quitarnos el servicio que eficientemente se presta ahí por su personal, por lo que esperamos que esto no sea otra más de las herencias negativas que dejará el alcalde", dijo.