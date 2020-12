Construcción de fraccionamiento "entierra" tradición

Recordó que la vieja cruz de madera fue colocada durante el periodo de evangelización de los grupos indígenas, entre 1600 y 1700.

"Hasta ahorita no se sabe de algún proyecto de impacto ambiental y no hay un estudio que avale esa obra. La gente de San Ignacio está sumamente molesta porque las autoridades no los tomó en cuenta para nada, sobre todo a los indígenas", expresó.

Comentó que el Ayuntamiento al otorgar la autorización para que se lleve a cabo la construcción de un fraccionamiento, ignoró a la comunidad indígena.

"Hay mucha inconformidad por esta situación, esto va a repercutir fuertemente al pueblo, las autoridades sabían del patrimonio histórico", aseveró.

Dijo que los gobernadores tradicionales hicieron llegar un oficio a la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón para que se suspendieran los trabajos de construcción, ya que está en riesgo uno de los patrimonios culturales e históricos más importantes de Navojoa.

Alí Camacho, vecino de esta localidad, hizo un llamado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a rescatar y conservar este patrimonio cultural e histórico de los navojoenses.

GARANTIZA PROTECCIÓN

La empresa que construye un complejo habitacional sobre el área donde se encuentra la Cruz de San Ignacio, se comprometió en garantizar la protección de este patrimonio cultural, afirmó Margarita Chávez Haro.

La directora de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Navojoa, aseguró que es la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) la encargada de otorgar los permisos de construcción de la obra.

Dijo que una vez se enteró sobre esta construcción en el perímetro donde se encuentra ubicada la antigua cruz de madera, se apersonaron al lugar junto con el titular del Instituto Municipal de Planeación y la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología para valorar la situación.

"Ayer nos abocamos a la Cruz de San Ignacio, a través de Implan y la Siue para que la constructora no tocara el área, lamentablemente se encuentra en un área particular y tampoco no se ha logrado la donación para que se respeten los metros donde se encuentra ubicada", expresó.

Comentó que desde que llegó a la dirección de Educación y Cultura se ha trabajado para incorporar a la Cruz de San Ignacio al catálogo de monumentos y edificios históricos sin tener una respuesta por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

"Esta cruz no se va a quitar del lugar, se va a delimitar el espacio y se hará una especie de guarnición. Lamentablemente donde se construye el complejo habitacional no es un área municipal y el INAH no lo ha catalogado como monumento histórico", explicó.

La funcionaria municipal hizo saber que donde se encuentra actualmente la cruz no es su lugar de origen, pues fue removida en 1980.

"Es una cruz que dio origen al Pueblo de Cohuirimpo, no se va a remover de este sitio de alguna manera. La obra tengo entendido que va a continuar, porque la empresa cuenta con los permisos de construcción y de impacto ambiental, por lo tanto, no podemos parar la obra", añadió.

Reiteró que el área de la cruz se habrá de delimitar y no será removida por ningún motivo.

Detalló que como Ayuntamiento siguen trabajando en la conformación de un catálogo de monumentos y edificios históricos.

"Buscamos que el INAH le dé valor y reconocimiento a la cruz de madera y a todos los monumentos y edificios históricos que hemos investigado en dos años", finalizó.

MÁS DATOS:

–Los misioneros fundaron en 1614 el pueblo de Santa Cruz del Mayo

–El terreno se encuentra ubicado sobre el Periférico, en un rincón del tramo carretero Navojoa y San Ignacio

–El símbolo del cristianismo fue colocado en los años 1890 por misioneros Jesuitas

–En el año de 1892 se fijaron los límites entre los ejidos de Navojoa y San Ignacio, por lo que esta cruz fue la que sirvió para señalar dicha demarcación