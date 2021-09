Confían más en bomberos

Efraín Soto opinó que la labor de ambos es muy importante cuando se trata de la salud y de salvar vidas.

"No tengo nada mal que decir de los médicos ni de los bomberos, al contrario, cuando he tenido una emergencia de salud o de otra índole, me han tratado bien", expresó.

El que mayor desconfianza le genera a Soto es el policía, pues aseguró que se vale de su poder para tratar mal a la gente, aunque no cometa algún delito.

"Aunque no cometas algún delito, por su charola de policía te inventan infracciones y te piden mochadas para dejarte libre. Quiero aclarar que no todos, pero si muchos de ellos se valen de ese poder para molestar a la gente", expresó.

Y LOS POLÍTICOS

Otro de los que mayor desconfianza genera, de acuerdo a la percepción de la gente entrevistada son los funcionarios (políticos), ya que consideran que muchos de ellos llegan a los gobiernos para enriquecerse.

"Ahorita es muy difícil ver a un gobernante que realmente se preocupe por la gente. Simplemente lo vemos ahorita aquí, donde nuestras calles están hechas pedazos, los drenajes brotando por todos lados, la basura que se acumula porque no pasa el recolector y el pésimo servicio de agua potable", criticó María Aguilar.

La mayor parte de los entrevistados en este sondeo coincidió en que los bomberos generan una mayor confianza y realizan una labor que a veces pone en riesgo sus vidas para proteger a otras.

Entre los servidores que se mencionaron en el sondeo destacan los enfermeros y enfermeras, policías, socorristas de Cruz Roja, funcionarios, entre otros.

Los servidores públicos se encuentran trabajando al servicio del Estado, generalmente en la administración pública, su trabajo implica un aporte al bienestar de la sociedad.