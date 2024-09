Aumenta en sonora las compras no reconocidas por Internet

Los consumos vía Internet no reconocidos tuvieron un incremento del 64.6 por ciento en el 2024 en relación al año pasado y es necesario que los tarjetahabientes tomen precauciones para evitar ser víctimas de fraudes, informó la Titular de la Unidad de Atención a Usuarios BA9, Blanca Alicia Rosas López.

La funcionaria federal explicó que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) detectó que en Sonora se detectaron 175 acciones de defensa por los consumos en Internet no reconocidos entre enero y agosto del 2023, mientras que en ese mismo periodo del 2024 se tuvieron 288 iniciados.

Los consumos físicos no reconocidos también tuvieron un aumento al haberse registrado en los primeros ocho meses del año pasado 109 acciones, mientras que en ese periodo de este año fueron 153, lo que representa un incremento del 40.4 por ciento.

Rosas López destacó que también hubo apartados que tuvieron una tendencia positiva, como es el caso de la transferencia electrónica no reconocida, la cual pasó de 437 casos registrados en el 2023 a 300 de enero a agosto de este año, lo que representó una reducción del 31.4 por ciento.

"Es importante resaltar que algunas han ido a la baja, pero siguen ocurriendo y son preocupantes", añadió.

Para evitar este tipo de situaciones, la Condusef emitió diferentes recomendaciones, entre las que se encuentra no abrir correos electrónicos ni mensajes sospechosos, no proporcionar información personal y cambiar las contraseñas constantemente, además no usar información personal en lugares públicos.

Los usuarios también deben activar las alertas en tarjetas de débito y crédito para estar al pendiente de cualquier actividad sospechosa.