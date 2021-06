Concluye Durazo gira de agradecimiento

En la llamada "Perla del Desierto", reiteró su compromiso con la ciudadanía de gobernar Sonora bajo los principios que guían a Morena y a la Cuarta Transformación: no robar, no mentir, combatir la corrupción y que el presupuesto sea en riguroso orden de prioridades sociales. Aseguró que su Gobierno trabajará ras de suelo y será de puertas abiertas.

En la comunidad se hizo acompañar por los alcaldes de Caborca en funciones y electo, Librado Macías y Abraham "El Cubano" Mier, respectivamente; los munícipes de Pitiquito y Altar, Janeth Mazón y Luis Ángel Valenzuela; el diputado federal electo, Manuel Baldenebro; y la diputada local, Alicia Gaytán.

En Nogales, Durazo Montaño expresó su agradecimiento por el triunfo histórico que lo llevó a la gubernatura, calificándola como una hazaña colectiva que obliga al nuevo Gobierno a actuar con unidad para mejorar las condiciones de vida de las y los sonorenses:

"Estamos obligados a trabajar con congruencia. Porque si no lo hiciéramos, la gente nos lo reclamaría. Nosotros ya no tenemos oportunidad de justificarnos? la gente nos entregó su respaldo, su voto, con la certeza de que le vamos a cumplir y le vamos a cumplir. Que no quepa duda. Vamos a empeñarnos de tiempo completo... Todo será dedicarnos al cumplimiento del deber que nos ha sido encomendado."

En la ciudad fronteriza, el gobernador electo estuvo acompañado por Jesús Pujol y Juan Gim, alcalde en funciones y electo de Nogales, respectivamente; René Peralta, alcalde de Santa Cruz; Perla Leal, síndica de Agua Prieta; Alma Medina, alcaldesa de Arizpe; Ana Bernal, diputada federal electa por el Distrito 02; María Jesús Castro y Azalia Guevara, diputadas locales electas por el distrito 07 y 04; Jesús Valencia, delegado nacional de Morena y Marco "Maval" Valenzuela, coordinador de campaña en Nogales.