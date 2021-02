Con responsabilidad, cuidado y paciencia se puede vencer al Covid

Ante los casos y fallecimientos por Covid-19 en Sonora que siguen sin dar tregua, Enrique Clausen Iberri pidió a los sonorenses cuidarse y protegerse para no contraer el virus , pues este puede arrebatarle la vida.

"Seguimos en guerra contra el Covid-19 y en una situación de guerra nadie le pide a nadie que se quede en casa, usted se queda en casa por elección, para protegerse, el mundo entero se encuentra actualmente en un estado de guerra por este enemigo cruel y despiadado, hay gente que aún no lo entiende, pero estamos en una guerra sin armas y sin balas, sin poder ver al enemigo.

"Nos enfrentamos a un ejército contrario que no tiene piedad ni bondad humana, no respeta a los niños, a las mujeres embarazadas ni a nuestros viejitos, este ejército no está interesado en botines, le gusta robar el aire de los más inocentes, de los más vulnerables, es un ejército invisible y despiadadamente efectivo, contra él debemos ejercitar la paciencia", recalcó.

El funcionario estatal dijo que, para hacerle frente a esta enfermedad, es necesario extremar precauciones y, sobre todo, esforzarse y ser pacientes.

"Resguárdate de ejército del Covid-19, sigue los protocolos, sólo acude a reuniones virtuales, se un ciudadano responsable, no tires la toalla del esfuerzo de cuidarte, afuera de tu casa está una amenaza mortal y es el ejército del coronavirus, protégete y, sobre todo, protege a tu familia", manifestó.

Se registraron 30 defunciones más por Covid-19, en 15 mujeres y 15 hombres, residentes de Hermosillo 15, Nogales 3, Cajeme, Caborca y Benito Juárez 2 cada uno, San Luis Río Colorado, Villa Hidalgo, Agua Prieta, Magdalena, Huatabampo y Guaymas 1 cada uno, teniendo un total de 5 mil 145 defunciones.

Se confirmaron además 225 nuevos casos de la enfermedad, en 123 mujeres y 102 hombres, residentes de Hermosillo 141, Cajeme 36, San Luis Rio Colorado 10, Caborca 9, Nogales 6, Puerto Peñasco 5, Guaymas y Huatabampo 3.

Así como Magdalena, Santa Ana e Ímuris 2 cada uno; Cananea, Agua Prieta, Navojoa, Altar, Villa Hidalgo y Benito Juárez 1, respectivamente, acumulándose 62 mil 160 casos.

De los nuevos contagios, 11 se presentaron en trabajadores de la salud de diversas instituciones médicas; además se registraron 4 casos pediátricos, acumulándose mil 106 y 2 casos de la enfermedad en embarazadas, teniendo un total de 443.

En Sonora, desde que en marzo de 2020 inició la pandemia, 53 mil 775 personas se han recuperado de Covid.